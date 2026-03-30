  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Aumentano i morti nei centri di detenzione dell'ICE, è polemica

SDA

30.3.2026 - 19:33

Le morti nei centri di detenzione dell'ICE sono in aumento, alimentando nuove critiche sulle condizioni e sull'assistenza sanitaria ai detenuti.

Nell'immagine illustrativa la polizia di Stato dell'Illinois arresta un manifestante durante una manifestazione davanti a un centro di detenzione dell'Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti (ICE) a Broadview, Illinois, USA, l'11 ottobre 2025. Le manifestazioni contro l'ICE erano nate dalle preoccupazioni relative ai diritti civili, alla sicurezza delle comunità locali e ai presunti abusi da parte delle forze dell'ordine federali.
Nell'immagine illustrativa la polizia di Stato dell'Illinois arresta un manifestante durante una manifestazione davanti a un centro di detenzione dell'Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti (ICE) a Broadview, Illinois, USA, l'11 ottobre 2025. Le manifestazioni contro l'ICE erano nate dalle preoccupazioni relative ai diritti civili, alla sicurezza delle comunità locali e ai presunti abusi da parte delle forze dell'ordine federali.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.03.2026, 19:33

Nei primi mesi dell'anno si contano già 13 decessi, mentre erano stati 33 nel primo anno della nuova amministrazione Trump, contro i 7 di media annuale durante il governo Biden.

Lo riporta il New York Times, sottolineando che il sistema è sotto pressione per l'aumento dei detenuti, arrivati a 70'000 all'inizio del 2026.

Fra i casi più emblematici c'è quello – mette in evidenza il quotidiano – di Emmanuel Damas, cittadino haitiano morto dopo un'infezione ai denti non curata adeguatamente.

Familiari e testimoni hanno denunciano i ritardi nell'assistenza malgrado le richieste insistenti dell'uomo, e le condizioni precarie di detenzione.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha respinto le accuse, sostenendo che gli standard sono adeguati.

Avvocati e associazioni parlano invece di carenze diffuse e hanno avviato cause legali in diversi stati.

Il tema è al centro del dibattito politico, mentre il sistema di detenzione si espande e il Congresso valuta possibili interventi.

I più letti

Prima la modella viene uccisa e poi la sua bara profanata e il cadavere mutilato
Altro che droni: dalla Russia ecco i piccioni cyborg telecomandati
Ecco perché Google & Co. sanno esattamente che porno stai guardando
Attacco USA a Kharg: gli scenari della possibile risposta iraniana - Al Sisi a Trump: «Ci aiuti a fermare la guerra, solo lei può farlo»
A fine stagione il capitano Mattia Bottani lascerà il Lugano

Altre notizie

Guerra in Medio Oriente. Il G7 annuncia: «Pronti a ulteriori misure contro lo shock energetico»

Guerra in Medio OrienteIl G7 annuncia: «Pronti a ulteriori misure contro lo shock energetico»

Guerra in Medio Oriente. Trump minaccia l'Iran: «Senza un accordo distruggeremo Kharg», Madrid chiude i cieli alla guerra

Guerra in Medio OrienteTrump minaccia l'Iran: «Senza un accordo distruggeremo Kharg», Madrid chiude i cieli alla guerra

Ecco le conseguenze. Il Parlamento israeliano approva la legge sulla pena di morte ai terroristi

Ecco le conseguenzeIl Parlamento israeliano approva la legge sulla pena di morte ai terroristi