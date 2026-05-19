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Oltre 5'000 reati diretti Aumento degli attacchi ai rappresentanti dei partiti tedeschi

SDA

19.5.2026 - 11:24

La tensione politica sembra crescere in Germania. (Immagine d'archivio).
La tensione politica sembra crescere in Germania. (Immagine d'archivio).
Keystone

Lo scorso anno il numero di attacchi ai membri dei partiti è aumentato in modo massiccio in Germania.

Keystone-SDA

19.05.2026, 11:24

19.05.2026, 11:37

Mentre negli anni precedenti gli esponenti dei Verdi erano stati i più colpiti, nel 2025 sono stati i politici e rappresentanti dell'AfD a subire attacchi con particolare frequenza.

È quanto emerge da una risposta del governo federale a un'interrogazione del gruppo parlamentare dell'AfD, di cui è in possesso la Deutsche Presse-Agentur.

Secondo tale risposta, lo scorso anno la polizia ha registrato a livello nazionale 5.140 reati diretti contro rappresentanti o membri di partiti. Nel 2024 le statistiche sulla criminalità a sfondo politico riportavano 3.690 episodi di questo tipo.

Più frequenti dei reati violenti contro i rappresentanti di partito, che secondo il governo federale sono stati 193 lo scorso anno, sono i reati di espressione. Tra questi figurano, tra l'altro, l'istigazione all'odio razziale, la diffamazione e l'oltraggio.

Altri illeciti che possono riguardare politici sono imbrattamenti con vernice su edifici residenziali o disturbi agli stand informativi.

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