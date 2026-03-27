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Maltempo Un ciclone in arrivo sulle coste australiane causa interruzioni nella produzione di GNL

SDA

27.3.2026 - 08:44

Il ciclone Narelle si avvicina alla costa. (Immagine d'archivio)
Il ciclone Narelle si avvicina alla costa. (Immagine d'archivio)
Keystone

Un ciclone che si sta spostando lungo la costa occidentale dell'Australia ha causato interruzioni in tre dei più grandi impianti di produzione di gas naturale liquefatto (GNL) al mondo.

Keystone-SDA

27.03.2026, 08:44

27.03.2026, 08:52

Lo riferiscono oggi i colossi energetici Chevron e Woodside, in un momento in cui la guerra in Medio Oriente sta già causando gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di questo combustibile.

L'Australia è uno dei maggiori esportatori mondiali di GNL e il principale fornitore di gas liquefatto dei paesi asiatici, che stanno già subendo le perturbazioni nell'approvvigionamento di idrocarburi causate dal blocco dello Stretto di Hormuz imposto dall'Iran, come rappresaglia agli attacchi israelo-statunitensi.

Gli impianti hanno subito interruzioni ieri pomeriggio, mentre il ciclone tropicale Narelle si spostava al largo delle coste dell'Australia occidentale.

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