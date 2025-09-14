  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Collabora con UK e Usa L'Australia investe oltre 6 miliardi di franchi in sottomarini nucleari

SDA

14.9.2025 - 08:09

ll Ministro della Difesa australiano Richard Marles ha annunciato l'intenzione di potenziare la flotta di sottomarini a propulsione nucleare. (immagine d'archivio)
ll Ministro della Difesa australiano Richard Marles ha annunciato l'intenzione di potenziare la flotta di sottomarini a propulsione nucleare. (immagine d'archivio)
Keystone

L'Australia investirà l'equivalente di 6,8 miliardi di euro (6,35 miliardi di franchi) per rendere uno dei suoi cantieri navali in grado di costruire una flotta di sottomarini a propulsione nucleare, secondo quanto annunciato dal governo.

Keystone-SDA

14.09.2025, 08:09

14.09.2025, 08:40

I 12 miliardi di dollari australiani saranno spesi in dieci anni per rinnovare e migliorare le capacità dei cantieri navali di Henderson, vicino a Perth, nell'Australia Occidentale, ha affermato il Ministro della Difesa Richard Marles.

Nel 2021, Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno firmato un patto tripartito, denominato Aukus, volto a contrastare la crescente influenza della Cina nella regione Asia-Pacifico. Questo accordo prevede la fornitura di tre-cinque sottomarini nucleari d'attacco statunitensi classe Virginia a Canberra entro 15 anni, dopodiché l'Australia costruirà i propri sottomarini in collaborazione con il Regno Unito. Tuttavia, poiché i cantieri navali statunitensi hanno già difficoltà a rifornire la Marina degli Stati Uniti, Washington ha annunciato a giugno una revisione di Aukus per garantire che rimanga coerente con gli obiettivi del Presidente Donald Trump.

«Henderson è un elemento chiave dell'accordo Aukus», ha dichiarato Marles all'emittente australiana Sky News, aggiungendo: «Questo è ciò che l'Australia deve fare per cogliere questa opportunità strategica». Canberra prevede di dotare Henderson di bacini di carenaggio altamente sicuri per la manutenzione dei sottomarini nucleari e di creare strutture per la costruzione di mezzi da sbarco e, in futuro, di fregate giapponesi di classe Mogami, ha aggiunto il ministro.

Secondo lui, il costo totale per lo sviluppo di questi cantieri navali dovrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari australiani.

I più letti

Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica
«Striscia la notizia» verso la cancellazione definitiva
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione
Ecco di cosa sarebbe morta la regina Elisabetta e qual è stato il suo ultimo desiderio

Altre notizie

Medio Oriente. Dalla Striscia annunciano il bombardamento al grattacielo dell'Università di Gaza City

Medio OrienteDalla Striscia annunciano il bombardamento al grattacielo dell'Università di Gaza City

Medio Oriente. Video mostrano file di mezzi verso il sud della Striscia di Gaza

Medio OrienteVideo mostrano file di mezzi verso il sud della Striscia di Gaza

Per attenuare le spese. F-35: la riduzione del numero di jet da combattimento ordinati è possibile

Per attenuare le speseF-35: la riduzione del numero di jet da combattimento ordinati è possibile