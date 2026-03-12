  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Crisi L'Australia invierà un aereo militare di sorveglianza in Medio Oriente

SDA

12.3.2026 - 08:21

Il primo ministro australiano Anthony Albanese.
Il primo ministro australiano Anthony Albanese.
Keystone

L'Australia invierà un aereo militare di sorveglianza avanzata e missili aria-aria nel Medio Oriente nel tentativo di rafforzare la difesa delle infrastrutture civili, mentre prosegue il conflitto nella regione.

Keystone-SDA

12.03.2026, 08:21

12.03.2026, 08:44

L'annuncio è stato dato oggi dal primo ministro Anthony Albanese, che ha sottolineato il carattere esclusivamente difensivo della missione.

Il velivolo scelto è un E-7A Wedgetail, uno dei sistemi di allerta precoce e comando aereo più avanzati al mondo. A bordo dell'aereo saranno impiegati circa 85 militari australiani. Obiettivo principale è contribuire alla sicurezza dei paesi del Golfo colpiti da attacchi iraniani con missili e droni. Tra i paesi interessati figurano Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Arabia Saudita.

Albanese ha spiegato che la missione servirà a proteggere i circa 115 mila cittadini australiani che si trovano ancora nel Medio Oriente. «Non stiamo intraprendendo azioni offensive contro l'Iran e siamo stati chiari sul fatto che non invieremo truppe australiane sul terreno in Iran», ha dichiarato parlando ai giornalisti a Canberra.

«La nostra priorità è quella di mantenere i nostri cittadini in sicurezza. E vi sono 125 mila cittadini australiani in Medio Oriente, dei quali 24 mila negli Emirati Arabi. Assistere gli australiani in Medio Oriente vuol dire aiutare gli Emirati Arabi Uniti e altre nazioni della regione a difendersi».

Il ministro della Difesa Richard Marles ha precisato che il Wedgetail sarà dispiegato inizialmente per un periodo di quattro settimane. L'aereo è partito dall'Australia martedì e sarà operativo entro i prossimi giorni. L'aereo svolge funzioni cruciali di sorveglianza, coordinamento delle comunicazioni e allerta precoce contro eventuali attacchi missilistici o con droni. Il sistema di radar montato sull'aereo consente di individuare minacce a lunga distanza e di coordinare la risposta delle forze alleate.

L'aereo spia E-7A Wedgetail è stato già utilizzato in operazioni internazionali. In passato è stato inviato in Europa per aiutare il coordinamento delle difese ucraine durante la guerra con la Russia. Oltre all'aereo di sorveglianza, l'Australia invierà anche missili aria-aria a medio raggio negli Emirati Arabi Uniti, intesi a essere utilizzati per contribuire alla difesa contro attacchi ritenuti non provocati.

I più letti

Nel fine settimana di nuovo un piccolo ritorno all'inverno in Ticino
È morta Enrica Bonaccorti, aveva un tumore al pancreas
Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
La guerra all'Iran spacca i MAGA, Trump: «Finirà presto, quando vorrò»
Michelle Hunziker come Fiorello: ecco quale show musicale condurrà

Altre notizie

Crisi in Medio Oriente. Hezbollah: «Siamo in una nuova fase, pronti a una lunga guerra»

Crisi in Medio OrienteHezbollah: «Siamo in una nuova fase, pronti a una lunga guerra»

Al Congresso nazionale del popolo. La Cina approva il quindicesimo piano quinquennale

Al Congresso nazionale del popoloLa Cina approva il quindicesimo piano quinquennale

Medio Oriente. La guerra all'Iran spacca i MAGA, Trump: «Finirà presto, quando vorrò»

Medio OrienteLa guerra all'Iran spacca i MAGA, Trump: «Finirà presto, quando vorrò»