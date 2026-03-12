Il primo ministro australiano Anthony Albanese. Keystone

L'Australia invierà un aereo militare di sorveglianza avanzata e missili aria-aria nel Medio Oriente nel tentativo di rafforzare la difesa delle infrastrutture civili, mentre prosegue il conflitto nella regione.

Keystone-SDA SDA

L'annuncio è stato dato oggi dal primo ministro Anthony Albanese, che ha sottolineato il carattere esclusivamente difensivo della missione.

Il velivolo scelto è un E-7A Wedgetail, uno dei sistemi di allerta precoce e comando aereo più avanzati al mondo. A bordo dell'aereo saranno impiegati circa 85 militari australiani. Obiettivo principale è contribuire alla sicurezza dei paesi del Golfo colpiti da attacchi iraniani con missili e droni. Tra i paesi interessati figurano Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Arabia Saudita.

Albanese ha spiegato che la missione servirà a proteggere i circa 115 mila cittadini australiani che si trovano ancora nel Medio Oriente. «Non stiamo intraprendendo azioni offensive contro l'Iran e siamo stati chiari sul fatto che non invieremo truppe australiane sul terreno in Iran», ha dichiarato parlando ai giornalisti a Canberra.

«La nostra priorità è quella di mantenere i nostri cittadini in sicurezza. E vi sono 125 mila cittadini australiani in Medio Oriente, dei quali 24 mila negli Emirati Arabi. Assistere gli australiani in Medio Oriente vuol dire aiutare gli Emirati Arabi Uniti e altre nazioni della regione a difendersi».

Il ministro della Difesa Richard Marles ha precisato che il Wedgetail sarà dispiegato inizialmente per un periodo di quattro settimane. L'aereo è partito dall'Australia martedì e sarà operativo entro i prossimi giorni. L'aereo svolge funzioni cruciali di sorveglianza, coordinamento delle comunicazioni e allerta precoce contro eventuali attacchi missilistici o con droni. Il sistema di radar montato sull'aereo consente di individuare minacce a lunga distanza e di coordinare la risposta delle forze alleate.

L'aereo spia E-7A Wedgetail è stato già utilizzato in operazioni internazionali. In passato è stato inviato in Europa per aiutare il coordinamento delle difese ucraine durante la guerra con la Russia. Oltre all'aereo di sorveglianza, l'Australia invierà anche missili aria-aria a medio raggio negli Emirati Arabi Uniti, intesi a essere utilizzati per contribuire alla difesa contro attacchi ritenuti non provocati.