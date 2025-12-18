  1. Clienti privati
Australia Sette uomini arrestati a sud di Sydney: «Pianificavano un'azione violenta»

SDA

18.12.2025 - 12:38

Memoriale di fiori a Bondi Beach dopo l'attacco del 14 dicembre.
Keystone

La polizia australiana ha arrestato sette uomini nella zona sud-ovest di Sydney, dopo una soffiata secondo cui avrebbero pianificato una «azione violenta» nella città ancora sconvolta dalla strage di Bondi Beach.

Keystone-SDA

18.12.2025, 12:44

Tuttavia, «al momento, la polizia non ha identificato alcun collegamento con l'attuale indagine di polizia sull'attacco terroristico di Bondi», ha dichiarato la polizia dello stato del Nuovo Galles del Sud in un comunicato.

Agenti della squadra tattica speciale hanno intercettato due auto dopo aver ricevuto informazioni «sulla possibile pianificazione di un atto violento». Poliziotti armati in tenuta mimetica hanno perquisito diversi uomini mentre giacevano a faccia in giù sulla strada con le mani legate dietro la schiena, secondo le riprese ottenute dai media locali.

Uno dei sospettati sembrava sanguinare da un taglio alla testa. Un Suv della polizia si è scontrato frontalmente con una piccola berlina bianca guidata dai sospettati. «Mentre le indagini proseguono, sette uomini stanno assistendo la polizia nelle sue indagini», ha dichiarato la polizia.

