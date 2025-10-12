  1. Clienti privati
Australia Qantas: «In rete i dati rubati di 5,7 milioni di utenti»

SDA

12.10.2025 - 11:16

Qantas aveva dichiarato a luglio che hacker avevano preso di mira uno dei suoi centri di contatto clienti, violando un sistema informatico utilizzato da terzi. (Immagine simbolica d'archivio)
Qantas aveva dichiarato a luglio che hacker avevano preso di mira uno dei suoi centri di contatto clienti, violando un sistema informatico utilizzato da terzi. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

La compagnia aerea australiana Qantas ha fatto sapere che i dati di 5,7 milioni di clienti, rubati in un grave attacco informatico a luglio, sono trapelati in linea.

Keystone-SDA

12.10.2025, 11:16

«Qantas è una delle numerose aziende a livello globale i cui dati sono stati divulgati da criminali informatici in seguito all'incidente informatico che ha colpito la compagnia aerea all'inizio di luglio, in cui i dati dei clienti sono stati rubati tramite una piattaforma di terze parti», ha indicato la compagnia in una nota.

Qantas aveva dichiarato a luglio che hacker avevano preso di mira uno dei suoi centri di contatto clienti, violando un sistema informatico utilizzato da terzi. Hanno ottenuto l'accesso a informazioni sensibili come nomi, indirizzi email, numeri di telefono e date di nascita dei clienti, ha dichiarato la società australiana.

Oggi Qantas ha precisato che i dati sono trapelati e che «con l'aiuto di esperti specializzati in sicurezza informatica, stiamo indagando su quali dati fossero oggetto della divulgazione». Ha inoltre affermato di aver ottenuto un'ingiunzione legale dalla Corte suprema del Nuovo Galles del Sud, dove ha sede l'azienda, «per impedire che i dati rubati vengano consultati, visualizzati, divulgati, utilizzati, trasmessi o pubblicati da chiunque, comprese terze parti».

