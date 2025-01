Veduta di Sydney Keystone

La polizia australiana ha dichiarato di aver sventato un attacco antisemita dopo aver scoperto un caravan contenente esplosivi in un sobborgo di Sydney, nello Stato del Nuovo Galles del Sud. Lo riporta Reuters online.

SDA

Il caravan è stato scoperto il 19 gennaio a Dural, un sobborgo a circa 36 km a nord-ovest del centro di Sydney, ha detto il vice commissario di polizia David Hudson in una conferenza stampa.

«Il caravan conteneva una certa quantità di esplosivi e indicazioni che potevano essere usati in qualche forma di attacco antisemita», ha affermato, sottolineando che la minaccia è stata completamente contenuta e non ci sono ulteriori minacce per la comunità ebraica.

Hudson ha detto che sono stati effettuati degli arresti ma non ha rivelato quanti o quali fossero le accuse. L'Australia ha subito una serie di episodi di antisemitismo negli ultimi mesi, con attacchi a sinagoghe, edifici e auto dall'inizio della guerra tra Israele e Gaza alla fine del 2023.

SDA