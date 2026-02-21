  1. Clienti privati
Per forti nevicate Sale a 7 il bilancio dei morti sotto le valanghe in due giorni in Austria

SDA

21.2.2026 - 22:10

Da giovedì sera in Austria sono caduti fino a 40 cm di neve, causando anche disagi ai trasporti e interruzioni di corrente. Nella foto St. Pölten, nella Bassa Austria.
Da giovedì sera in Austria sono caduti fino a 40 cm di neve, causando anche disagi ai trasporti e interruzioni di corrente. Nella foto St. Pölten, nella Bassa Austria.
Keystone

Un 21enne slovacco e un 41enne austriaco sono morti oggi a causa di due distinte valanghe in Austria, portando il bilancio delle vittime a sette da ieri, a seguito delle forti nevicate.

Keystone-SDA

21.02.2026, 22:10

21.02.2026, 22:20

«Fuori pista» e «senza attrezzatura di sicurezza contro le valanghe», il giovane «stava scendendo a un'altitudine di circa 1'900 metri quando una lastra di neve si è rotta sopra di lui», uccidendolo sul colpo, ha dichiarato la polizia della Stiria in un comunicato.

Anche il secondo decesso è avvenuto fuori pista, in Tirolo, dove l'austriaco «è stato travolto dalla valanga e completamente sepolto» prima di essere soccorso e morire in ospedale, secondo la polizia.

Gli esperti hanno raccomandato di evitare lo sci fuori pista dopo che cinque persone – quattro in Tirolo e una nel Vorarlberg – sono morte ieri, travolte dalle valanghe in seguito a forti nevicate.

Dall'inizio della stagione invernale, 24 persone sono già morte a causa delle valanghe in Austria, secondo un conteggio aggiornato oggi.

Da giovedì sera nel paese sono caduti fino a 40 cm di neve, causando anche disagi ai trasporti e interruzioni di corrente.

Una delle cinque vittime di ieri è un uomo che è rimasto schiacciato da uno spazzaneve precipitato da una rampa di scale.

