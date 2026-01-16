L'uomo è stato trovato non lontano dalle piste (immagine d'archivio d'illustrazione). sda

Una slavina ha causato una vittima a Ischgl, nel Tirolo austriaco, al confine con Samnaun, comune del canton Grigioni. Stando al portale del quotidiano Tiroler Tageszeitung, la vittima è stata localizzata venerdì mattina, mentre il distacco della valanga a lastroni sarebbe avvenuto giovedì.

Keystone-SDA SDA

L'allarme è stato lanciato da parenti dello sciatore, che venerdì mattina hanno segnalato alla polizia austriaca il suo mancato rientro a casa giovedì sera. A quel punto sono scattate le ricerche.

Su un pendio poco lontano dagli impianti di risalita e dalle piste da sci è stata individuata una slavina larga 60 metri e lunga una novantina di metri. Dalla neve sbucava un bastoncino da sci, riferisce la tv pubblica Orf. La salma è stata tempestivamente localizzata e recuperata dai soccorritori. Sotto la neve non sono state individuate altre vittime.

Il pericolo valanghe in zona attualmente è di grado 3 su 5, ma il vento in quota e le basse temperature possono incidere localmente notevolmente sul rischio slavine.