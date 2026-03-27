Diversi paesi dell'Unione europea hanno già annunciato l'intenzione di introdurre una maggiore età digitale. (Immagine d'archivio) Keystone

L'Austria vieterà l'uso delle reti sociali ai minori di quattordici anni, secondo un accordo raggiunto dopo lunghe trattative all'interno della coalizione di governo tra sinistra, destra e liberali.

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«È pressoché impossibile per i genitori controllare l'utilizzazione che i figli fanno di queste piattaforme, progettate appositamente per renderli 'consapevolmente dipendenti'», ha dichiarato in conferenza stampa a Vienna il vicecancelliere socialdemocratico Andreas Babler.

Il governo prevede di introdurre una nuova materia obbligatoria nel programma scolastico denominata media e democrazia, volta ad aiutare gli studenti a distinguere il vero dal falso e a riconoscere i tentativi di influenza antidemocratica, secondo quanto previsto dal progetto.

Diversi paesi dell'Unione europea, come Francia, Spagna e Danimarca, hanno già annunciato l'intenzione di introdurre una maggiore età digitale, mentre altri stanno valutando attivamente questa possibilità.