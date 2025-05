La persona alla guida è stata arrestata. (Foto simbolica) Keystone

Un'auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania. Lo ha riferito la polizia della città tedesca. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco della città su X, ci sono stati diversi feriti, alcuni dei quali gravi.

Keystone-SDA SDA

La persona alla guida è stata arrestata, ha dichiarato una portavoce delle forze dell'ordine.

Mentre i vigili del fuoco su X hanno parlato di «incidente», la polizia non ha ancora voluto commentare le modalità dell'accaduto. «Al momento non possiamo escludere nulla», hanno spiegato le forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto presso la stazione della metropolitana di Olgaeck, in superficie. Vigili del fuoco, soccorritori e polizia erano presenti nella zona, che è stata transennata lungo un'ampia area. Sono stati interrogati alcuni testimoni, ha affermato la portavoce della polizia.

Anche i treni non sono più in servizio. La fermata si trova al centro, con la strada che porta fuori città da un lato e quella che porta in città dall'altro. L'auto in questione era una Mercedes Classe G: le immagini delle TV hanno mostrato una carrozzina distrutta sui binari della metropolitana leggera.