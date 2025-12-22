  1. Clienti privati
Incidente? Auto sulla folla in Olanda, alla guida una donna di 56 anni, arrestata

SDA

22.12.2025 - 21:52

L'auto della donna che ha speronato almeno 9 persone
L'auto della donna che ha speronato almeno 9 persone
KEYSTONE

La conducente dell'auto che ha investito un gruppo di persone a Nunspeet, in Olanda, è una donna di 56 anni residente nella località della provincia di Gelderland, secondo quanto riferito dalla polizia. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata arrestata, come di consueto in caso di incidenti stradali gravi.

Keystone-SDA

22.12.2025, 21:52

Paesi Bassi. Un'auto si schianta sulla folla di una parata natalizia nei pressi di Amsterdam, 10 i feriti

Paesi BassiUn'auto si schianta sulla folla di una parata natalizia nei pressi di Amsterdam, 10 i feriti

La polizia ha riferito che nove persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Il sindaco di Nunspeet, Céline Blom, parla invece di dieci feriti. Lo riferisce l'agenzia olandese Anp.

Secondo diversi media le persone facevano parte di un gruppo che si trovava sulla Elburgerweg per una parata natalizia. Lichtjestour Elburg ha comunicato su Facebook che la sfilata di veicoli decorati non si svolgerà.

