L'auto della donna che ha speronato almeno 9 persone KEYSTONE

La conducente dell'auto che ha investito un gruppo di persone a Nunspeet, in Olanda, è una donna di 56 anni residente nella località della provincia di Gelderland, secondo quanto riferito dalla polizia. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata arrestata, come di consueto in caso di incidenti stradali gravi.

Keystone-SDA SDA

La polizia ha riferito che nove persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Il sindaco di Nunspeet, Céline Blom, parla invece di dieci feriti. Lo riferisce l'agenzia olandese Anp.

Secondo diversi media le persone facevano parte di un gruppo che si trovava sulla Elburgerweg per una parata natalizia. Lichtjestour Elburg ha comunicato su Facebook che la sfilata di veicoli decorati non si svolgerà.