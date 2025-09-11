Avanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo. Ecco la situazione

Avanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo 10.09.2025

Kiev continua i suoi attacchi strategici contro le raffinerie e le stazioni di pompaggio russe e utilizza per la prima volta il suo nuovo missile da crociera Flamingo. I risultati al fronte sono misti.

L'Ucraina continua i suoi attacchi strategici al settore energetico russo. Vengono attaccati obiettivi che erano già stati presi di mira in agosto.

Il motivo? Mosca a volte può riparare i danni rapidamente. Solo gli attacchi ripetuti, quindi, possono davvero causare problemi a Vladimir Putin.

Di conseguenza, negli ultimi giorni Kiev ha nuovamente attaccato le raffinerie di Krasnodar, nell'omonima regione e...

Ukraine once again imposed sanctions on Russia's oil refineries.



Ukraine struck the Krasnodar refinery, which accounts for 1.1% of Russia's total oil production, the Syzran refinery, which accounts for 3%, and the Aleksinsky chemical plant with drones. 1/ pic.twitter.com/A6L2PPh2Ol — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 31, 2025

... a Sysran nell'oblast' di Samara.

/5. 🎥Additional footage of fire on the territory of Syzran oil refinery pic.twitter.com/8XB8Xv72xM — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 30, 2025

Nell'Oblast' di Bryansk è esplosa un'altra stazione di pompaggio responsabile del flusso di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba.

💥 Russia: Ukraine destroyed a diesel pumping station in Bryansk region that supplied the Russian military in occupied Ukraine using the main Druzhba oil pipeline network.

Annual pumping capacity of 10.5 million tons.

This could have a significant impact. pic.twitter.com/lMTGK3MCHv — Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2025

Quest'azione ucraina potrebbe avere conseguenze di vasta portata se al nemico non verrà data la possibilità di ripristinare le strutture. Ma Mosca non deve temere che l'esercito russo rimanga a corto di gasolio: le capacità delle raffinerie sono semplicemente troppo grandi.

Carenza di carburante e crollo dei profitti

L'obiettivo di Kiev è ridurre le entrate dei giganti del petrolio, i cui profitti vengono sottratti dal Cremlino per la guerra.

Le vendite corrispondenti sono apparentemente crollate quest'anno: tra il 50 e il 68% in meno è a disposizione delle multinazionali.

Bloomberg reports Russian oil majors saw sharp profit drops in H1 2025 due to low crude prices, EU/US sanctions, and a stronger ruble. Rosneft’s income fell 68%; Lukoil, Gazprom Neft, and Tatneft posted 50–62% declines. Sanctions expanded discounts on Russian oil, further… pic.twitter.com/nQM4h69juM — WarTranslated (@wartranslated) August 30, 2025

Anche se le esportazioni di petrolio della Russia sono leggermente aumentate, ciò è apparentemente dovuto al calo delle capacità di raffinazione.

La benzina scarseggia nella periferia e nei territori ucraini occupati. Anche la produzione di paraffina per l'aviazione ha risentito degli attacchi.

In questo contesto, Kiev introduce un'arma che ha il potenziale di cambiare la guerra: L'FP-5 Flamingo è stato ufficialmente schierato per la prima volta.

Primo dispiegamento del Flamingo in Crimea

Secondo i militari, i nuovi missili da crociera ucraini hanno fatto il loro debutto sul campo di battaglia il 30 agosto.

Un video su Telegram mostra tre missili che salgono verso una posizione sconosciuta (vedi video in alto).

L'obiettivo del trio sarebbe stato una struttura del servizio segreto interno FSB di Putin in Crimea. Una caserma e sei hovercraft sarebbero stati colpiti vicino alla città di Armjansk.

With the Druzhba pipeline been constantly under attack and practically dead in the water, let us look over to the other big pipelines: Northern Lights / Yamal-Europe, as well its connected side links such the one leading to Vyborg and Ust-Luga.



Those pipelines a natural gas… pic.twitter.com/s9d5nWk8Bj — (((Tendar))) (@Tendar) August 30, 2025

Il Flamingo avrebbe un raggio d'azione di 300 chilometri e sarebbe in grado di trasportare una tonnellata di esplosivo.

È inimmaginabile cosa potrebbe fare il missile da crociera nelle vaste distese della Russia se le raffinerie e le stazioni di pompaggio dovessero essere prese di mira.

Sud e sud-est: battute d'arresto e successi per Putin

Qual è la situazione in prima linea? Innanzitutto, uno sguardo a sud, nell'oblast' di Zaporizhzhya: lì, nei pressi del villaggio di Mala Tokmachka, l'esercito russo ha fatto qualcosa che di recente è stato fatto raramente: un attacco con i veicoli.

The 118th brigade is crushing a large mechanized assault on Mala Tokmachka. The russians are eating shit is double portions. pic.twitter.com/6PspKpPYki — Rocke Fella - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) August 31, 2025

Tuttavia, senza successo: due T-72, due BMP-1 e due BMP-3 sono stati messi fuori uso dalla 118ª Brigata meccanizzata.

Il presidente ucraino Zelensky aveva recentemente avvertito che la Russia stava radunando truppe nel sud del Paese in vista di un grande attacco.

L'area intorno a Komyshuwacha (X) il 15 agosto. DeepStateMap

Proseguiamo lungo la linea del fronte 65 chilometri a nord-est, dove l'esercito russo sta celebrando i successi nei pressi di Komyshuwacha - sempre nell'oblast' di Zaporizhzhya.

L'area intorno a Komyshuwacha (X) il 31 agosto. DeepState Map

Est: pressione sulla città chiave di Lyman

Sul fronte orientale, la situazione nei pressi di Pokrovsk rimane invariata. A 90 chilometri a nord-est, aumenta anche la pressione su una città ucraina: Lyman, nell'Oblast di Donetsk, è sotto il fuoco incrociato.

L'immagine mostra perché:

YouTube/Reporting from Ukraine

Da Jampolivka e Torske (1), l'esercito russo sta cercando di avanzare a ovest verso Lyman (2). Se riuscissero a conquistare la città, si aprirebbero diverse possibilità per il Cremlino: i soldati potrebbero avanzare di circa 28 chilometri fino al fiume Oskil (3) per sparare agli ucraini sulla sponda orientale.

Soldiers from the Tank Battalion of the 63rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces eliminated Russian occupiers who were attempting to reach Ukrainian positions in the village of Torske, Donetsk region, in eastern Ukraine.



Source: ombr_63

#Ukraine️… pic.twitter.com/s1z9Erlp0A — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) August 14, 2025

Un accerchiamento sarebbe possibile anche a Siversk (4), 20 chilometri a sud-est di Lyman.

L'obiettivo principale di Mosca, tuttavia, è la conquista di Sloviansk e Kramatorsk (5), che però sono pesantemente fortificate.

Alle spalle delle due città inizia una pianura difficile da difendere.

Ukrainian Air Force F-16AM Fighting Falcon on a combat air patrol, armed with a pair of AIM-120C AMRAAMs and AIM-9L/M Sidewinder air-to-air missiles. pic.twitter.com/7022rXAxod — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 31, 2025

Ma la linea difensiva regge: sebbene i russi si siano avvicinati a Torske attraverso una foresta a sud, le forze di Mosca sono vulnerabili anche sul fianco.

I droni ucraini stanno rendendo la vita difficile all'artiglieria russa e se qualcuno riesce a passare, i carri armati ucraini prendono il sopravvento e li ricacciano.

La situazione nei pressi di Torske secondo Reporting from Ukraine. Reporting from Ukraine

L'esercito ucraino è riuscito a respingere il nemico anche 80 chilometri più a nord, vicino a Kupjansk (V): i russi erano avanzati a ovest della città, ma ora sono stati parzialmente respinti attraverso il fiume.