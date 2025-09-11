  1. Clienti privati
Nuovi missili sulla Crimea Avanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo. Ecco la situazione

Philipp Dahm

11.9.2025

Avanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo

Avanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo

10.09.2025

Kiev continua i suoi attacchi strategici contro le raffinerie e le stazioni di pompaggio russe e utilizza per la prima volta il suo nuovo missile da crociera Flamingo. I risultati al fronte sono misti.

Philipp Dahm

11.09.2025, 13:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'Ucraina continua i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche russe.
  • Il risultato è la carenza di carburante nei territori occupati e il crollo dei profitti delle imprese.
  • Il primo attacco con il nuovo missile da crociera ucraino FP-5 Flamingo ha avuto luogo: l'obiettivo era una struttura dell'FSB in Crimea.
  • Nel sud del fronte, Mosca ottiene risultati contrastanti.
  • La situazione sulla linea orientale: pressione sulla città chiave di Lyman.
  • Kiev recupera il terreno perduto vicino a Kupjansk.
Mostra di più

L'Ucraina continua i suoi attacchi strategici al settore energetico russo. Vengono attaccati obiettivi che erano già stati presi di mira in agosto.

Il motivo? Mosca a volte può riparare i danni rapidamente. Solo gli attacchi ripetuti, quindi, possono davvero causare problemi a Vladimir Putin.

Di conseguenza, negli ultimi giorni Kiev ha nuovamente attaccato le raffinerie di Krasnodar, nell'omonima regione e...

... a Sysran nell'oblast' di Samara.

Nell'Oblast' di Bryansk è esplosa un'altra stazione di pompaggio responsabile del flusso di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba.

Quest'azione ucraina potrebbe avere conseguenze di vasta portata se al nemico non verrà data la possibilità di ripristinare le strutture. Ma Mosca non deve temere che l'esercito russo rimanga a corto di gasolio: le capacità delle raffinerie sono semplicemente troppo grandi.

Carenza di carburante e crollo dei profitti

L'obiettivo di Kiev è ridurre le entrate dei giganti del petrolio, i cui profitti vengono sottratti dal Cremlino per la guerra.

Le vendite corrispondenti sono apparentemente crollate quest'anno: tra il 50 e il 68% in meno è a disposizione delle multinazionali.

Anche se le esportazioni di petrolio della Russia sono leggermente aumentate, ciò è apparentemente dovuto al calo delle capacità di raffinazione.

La benzina scarseggia nella periferia e nei territori ucraini occupati. Anche la produzione di paraffina per l'aviazione ha risentito degli attacchi.

In questo contesto, Kiev introduce un'arma che ha il potenziale di cambiare la guerra: L'FP-5 Flamingo è stato ufficialmente schierato per la prima volta.

«Dimensione nuova». La nuova «arma delle meraviglie» di Kiev ha le carte in regola per cambiare la guerra

«Dimensione nuova»La nuova «arma delle meraviglie» di Kiev ha le carte in regola per cambiare la guerra

Primo dispiegamento del Flamingo in Crimea

Secondo i militari, i nuovi missili da crociera ucraini hanno fatto il loro debutto sul campo di battaglia il 30 agosto.

Un video su Telegram mostra tre missili che salgono verso una posizione sconosciuta (vedi video in alto).

L'obiettivo del trio sarebbe stato una struttura del servizio segreto interno FSB di Putin in Crimea. Una caserma e sei hovercraft sarebbero stati colpiti vicino alla città di Armjansk.

Il Flamingo avrebbe un raggio d'azione di 300 chilometri e sarebbe in grado di trasportare una tonnellata di esplosivo.

È inimmaginabile cosa potrebbe fare il missile da crociera nelle vaste distese della Russia se le raffinerie e le stazioni di pompaggio dovessero essere prese di mira.

Sud e sud-est: battute d'arresto e successi per Putin

Qual è la situazione in prima linea? Innanzitutto, uno sguardo a sud, nell'oblast' di Zaporizhzhya: lì, nei pressi del villaggio di Mala Tokmachka, l'esercito russo ha fatto qualcosa che di recente è stato fatto raramente: un attacco con i veicoli.

Tuttavia, senza successo: due T-72, due BMP-1 e due BMP-3 sono stati messi fuori uso dalla 118ª Brigata meccanizzata.

Il presidente ucraino Zelensky aveva recentemente avvertito che la Russia stava radunando truppe nel sud del Paese in vista di un grande attacco.

L'area intorno a Komyshuwacha (X) il 15 agosto.
L'area intorno a Komyshuwacha (X) il 15 agosto.
DeepStateMap

Proseguiamo lungo la linea del fronte 65 chilometri a nord-est, dove l'esercito russo sta celebrando i successi nei pressi di Komyshuwacha - sempre nell'oblast' di Zaporizhzhya.

L'area intorno a Komyshuwacha (X) il 31 agosto.
L'area intorno a Komyshuwacha (X) il 31 agosto.
DeepState Map

Est: pressione sulla città chiave di Lyman

Sul fronte orientale, la situazione nei pressi di Pokrovsk rimane invariata. A 90 chilometri a nord-est, aumenta anche la pressione su una città ucraina: Lyman, nell'Oblast di Donetsk, è sotto il fuoco incrociato.

L'immagine mostra perché:

YouTube/Reporting from Ukraine

Da Jampolivka e Torske (1), l'esercito russo sta cercando di avanzare a ovest verso Lyman (2). Se riuscissero a conquistare la città, si aprirebbero diverse possibilità per il Cremlino: i soldati potrebbero avanzare di circa 28 chilometri fino al fiume Oskil (3) per sparare agli ucraini sulla sponda orientale.

Un accerchiamento sarebbe possibile anche a Siversk (4), 20 chilometri a sud-est di Lyman.

L'obiettivo principale di Mosca, tuttavia, è la conquista di Sloviansk e Kramatorsk (5), che però sono pesantemente fortificate.

Alle spalle delle due città inizia una pianura difficile da difendere.

Ma la linea difensiva regge: sebbene i russi si siano avvicinati a Torske attraverso una foresta a sud, le forze di Mosca sono vulnerabili anche sul fianco.

I droni ucraini stanno rendendo la vita difficile all'artiglieria russa e se qualcuno riesce a passare, i carri armati ucraini prendono il sopravvento e li ricacciano.

La situazione nei pressi di Torske secondo Reporting from Ukraine.
La situazione nei pressi di Torske secondo Reporting from Ukraine.
Reporting from Ukraine

L'esercito ucraino è riuscito a respingere il nemico anche 80 chilometri più a nord, vicino a Kupjansk (V): i russi erano avanzati a ovest della città, ma ora sono stati parzialmente respinti attraverso il fiume.

L'area riconquistata vicino a Kupyansk (in blu).
L'area riconquistata vicino a Kupyansk (in blu).
DeepStateMap

