Svolta diplomatica, ulteriori negoziati, oppure rottura e guerra. La comunità internazionale resta sospesa attorno a questi tre possibili esiti del delicatissimo negoziato Usa-Iran, arrivato al terzo round a Ginevra.

Un bombardiere statunitense B-2 in un'immagiend'archivio. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Il rappresentante dell'Oman, il ministro degli Esteri Badr al-Busaidi, dopo aver fatto da spola tra gli emissari di Washington e Teheran, ha parlato di «un'apertura senza precedenti a nuove idee» sul dossier nucleare ed ha dichiarato la sessione conclusa con «progressi significativi», che porteranno a nuove consultazioni tecniche la prossima settimana a Vienna.

Anche il regime degli ayatollah ha parlato di «colloqui seri», a cui ha partecipato anche il direttore dell'Aiea Rafael Grossi.

Gli Stati Uniti non sono d'accordo

«Delusione», invece, è emersa ad un certo punto della giornata da Steve Witkoff e Jared Kushner, a dimostrazione che la strada resta in salita.

A complicare le cose c'è l'insistenza degli iraniani a tenere fuori dalla trattativa il loro arsenale balistico, mentre per la Casa Bianca «questo è un problema».

E nel frattempo si rafforza il dispositivo militare Usa nella regione, con la portaerei Gerald Ford diretta verso Israele.

L'Iran deve smantellare i siti nucleari?

Le nuove richieste presentate al ministro iraniano Abbas Araghchi dagli inviati di Trump, secondo fonti a Ginevra citate dal Wsj, sono di smantellare i suoi tre principali siti nucleari e consegnare tutto l'uranio arricchito.

Washington sarebbe comunque aperta al fatto che Teheran possa mantenere una soglia simbolica di arricchimento, inferiore al 5%, al di sotto del livello di purezza per produrre armi atomiche.

Gli iraniani, che affermano di voler mantenere in vita la loro produzione a fini civili, sarebbero invece contrari a spostare le proprie scorte all'estero.

C'è poi la questione delle sanzioni, che strangolano l'economia della Repubblica islamica. Teheran chiede la revoca di tutte le restrizioni, ma l'amministrazione Trump non si è ancora sbilanciata.

«Proposte molto importanti»

Nella pausa tra una tornata di colloqui e l'altra, in cui le due delegazioni hanno consultato le rispettive capitali, il portavoce ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghai, ha parlato di «proposte molto importanti e concrete avanzate da entrambe le parti».

Ha respinto le «dichiarazioni contraddittorie da parte dei media stranieri e di alcuni funzionari americani che continuano ad alimentare dubbi».

Una lettura per esorcizzare in qualche modo i propositi bellicosi di Trump.

«Trump vuole soluzione diplomatiche»

A preoccupare il regime sono state le parole del tycoon, che nel discorso allo Stato dell'Unione ha accusato l'Iran di possedere «missili che possono minacciare l'Europa» e le basi militari americane, e di lavorare per svilupparne di più potenti in grado di «raggiungere presto gli Stati Uniti».

Ed è proprio questo il punto che rischia di fare deragliare la trattativa, anche ammesso che un'intesa sul nucleare si trovi.

Lo ha confermato Marco Rubio: «Il presidente vuole soluzioni diplomatiche, ma alla fine dovremo discutere di altre questioni oltre al programma nucleare», ha spiegato il segretario di Stato, aggiungendo: «L'Iran si rifiuta di parlare con noi di missili balistici o con chiunque altro, e questo è un grosso problema».

Un cambio di regime in vista?

In questa fase l'amministrazione Trump mantiene il dito puntato sul grilletto: la portaerei Ford, ritenuta la più grande del mondo, ha lasciato la base navale Nato di Souda, nell'isola greca di Creta, facendo rotta verso Israele.

Si unirà alla Lincoln e alla sua scorta.

Sui tempi e i modi di un eventuale attacco resta comunque l'incertezza. Una delle opzioni sul tavolo di Trump è un blitz mirato, per spingere Teheran a fare concessioni sul nucleare.

Se invece l'obiettivo della Casa Bianca fosse quello di favorire un cambio di regime, sarebbe necessaria una campagna militare più ampia e prolungata.

Tra l'altro da Washington non filtrano idee precise su cosa potrebbe avvenire in seguito alla caduta degli ayatollah: chi, ad esempio, assumerebbe la guida di un Paese in cui non c'è una opposizione unica e consolidata.

Al netto delle ambizioni di Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià.