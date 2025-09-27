  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Attacco ibrido» Avvistati altri droni in Danimarca, stavolta sopra la più grande base militare

SDA

27.9.2025 - 11:24

L'pisodio si è verificato ieri sera ed è durato alcune ore. (Foto archivio)
L'pisodio si è verificato ieri sera ed è durato alcune ore. (Foto archivio)
Keystone

Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato oggi la polizia, l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un «attacco ibrido».

Keystone-SDA

27.09.2025, 11:24

27.09.2025, 11:25

«Posso confermare che c'è stato un episodio intorno alle 20:15 (di ieri) che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati all'esterno e sopra la base aerea», ha detto l'ufficiale di servizio Simon Skelsjaer, riferendosi alla base militare di Karup.

Inoltre, ha affermato che la polizia non ha potuto rilasciare dichiarazioni sulla provenienza dei droni, aggiungendo: «Non li abbiamo abbattuti».

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Modifica alla legge AVS: «Gli anziani han goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»

Altre notizie

Tensioni. Dombrovskis: «L'UE è in una guerra ibrida con Mosca»

TensioniDombrovskis: «L'UE è in una guerra ibrida con Mosca»

Tensioni militari. Seul esorta Trump al ruolo di «pacificatore» con la Corea del Nord

Tensioni militariSeul esorta Trump al ruolo di «pacificatore» con la Corea del Nord

Moldavia. La presidente Maia Sandu: «Da Mosca una pressione enorme sul voto»

MoldaviaLa presidente Maia Sandu: «Da Mosca una pressione enorme sul voto»