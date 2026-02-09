  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Scandalo Epstein L'avvocato di Ghislaine Maxwell conferma: «Non risponderà alle domande della Camera»

SDA

9.2.2026 - 14:55

Ghislaine Maxwell (foto d'archivio)
Ghislaine Maxwell (foto d'archivio)
Keystone

Ghislaine Maxwell intende avvalersi del diritto di non rispondere alle domande durante la deposizione oggi da parte della Commissione di vigilanza della Camera.

Keystone-SDA

09.02.2026, 14:55

09.02.2026, 15:35

Lo ha confermato l'avvocato della complice di Jeffrey Epstein. «Posso confermare che si avvarrà del quinto emendamento», ha dichiarato alla Bbc David Oscar Markus.

Intanto, i legali di Epstein hanno chiesto alle agenzie di intelligence americane documenti che potrebbero attestare l'affiliazione del pedofilo con la Cia. Gli avvocati hanno presentato richieste anche per sapere se la Nsa avesse informazioni sull'ex finanziere morto suicida in carcere. Lo riporta il Washington Post osservando come gli ultimi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia hanno messo in evidenza i legami di Epstein con le élite internazionali, alimentando i sospetti che lavorasse o fosse nel mirino delle agenzie di intelligence.

«Non siamo in grado di reperire alcuna informazione o documento», ha scritto nel 2011 il coordinatore per l'informazione e la privacy della Cia ai legali di Epstein. «Per quanto riguarda i documenti che rivelerebbero un collegamento con l'agenzia, la Cia non può né confermare né smentire l'esistenza o la non esistenza dei documenti richiesti», ha aggiunto.

I più letti

Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Prima reazione della Vonn dopo la caduta, Von Allmen scrive la storia, Gremaud di nuovo oro
Doppio podio per la Svizzera nella combinata a squadre maschile
Pucci si ritira da Sanremo: «Non odio nessuno». Meloni critica la «deriva illiberale» della sinistra

Altre notizie

Gran Bretagna. I leader del Labour in Scozia: «Starmer deve dimettersi»

Gran BretagnaI leader del Labour in Scozia: «Starmer deve dimettersi»

Stati Uniti. Vance contestato in Armenia: «Trump sostiene il diavolo»

Stati UnitiVance contestato in Armenia: «Trump sostiene il diavolo»

Vertice. Al via venerdì la Conferenza di sicurezza a Monaco, attesi Rubio e Carney

VerticeAl via venerdì la Conferenza di sicurezza a Monaco, attesi Rubio e Carney