Il memorandum è in fase di negoziazione tra gli inviati di Trump Jared Kushner e Steve Witkoff e funzionari iraniani. Keystone

La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare.

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Lo scrive Axios. Gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore.

L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il memorandum d'intesa di una pagina e 14 punti è in fase di negoziazione tra gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e diversi funzionari iraniani, sia direttamente che tramite mediatori.

Nella sua forma attuale, dichiarerebbe la fine della guerra nella regione e l'inizio di un periodo di 30 giorni di negoziati per un accordo dettagliato sull'apertura dello stretto, la limitazione del programma nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni statunitensi.

Secondo due fonti, i negoziati potrebbero svolgersi a Islamabad o a Ginevra.

Secondo un funzionario statunitense, le restrizioni iraniane al traffico marittimo attraverso lo stretto e il blocco navale statunitense sarebbero gradualmente revocati durante quel periodo di 30 giorni.

Se i negoziati fallissero, le forze statunitensi sarebbero in grado di ripristinare il blocco o riprendere le azioni militari, ha affermato.

La durata della moratoria sull'arricchimento dell'uranio è oggetto di intense negoziazioni. Tre fonti indicano una durata di almeno 12 anni, mentre una suggerisce 15 anni come termine più probabile.

L'Iran ha proposto una moratoria di 5 anni, mentre gli Stati Uniti ne hanno richiesti 20. Secondo la fonte, gli Stati Uniti vorrebbero inserire una clausola in base alla quale qualsiasi violazione da parte dell'Iran in materia di arricchimento prolungherebbe la moratoria.

Dopo la scadenza, l'Iran sarebbe in grado di arricchire l'uranio fino al livello minimo del 3,67%.

Due fonti ben informate di Axios hanno anche affermato che l'Iran accetterebbe di rimuovere dal Paese l'uranio altamente arricchito, una priorità chiave degli Stati Uniti che Teheran ha finora respinto.

Una fonte ha affermato che una delle opzioni in discussione è il trasferimento del materiale negli Stati Uniti.