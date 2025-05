Ballottaggio in Romania fra George Simion e Nicusor Dan Keystone

In Romania alle 7 locali (le 6 in Svizzera) si sono aperti i seggi per il ballottaggio che designerà il nuovo presidente della repubblica.

Con circa 19 milioni di elettori complessivi, compreso un milione di residenti all'estero, la sfida è tra George Simion, leader dell'ultradestra, critico di Ue e Nato e contrario a ulteriori aiuti militari all'Ucraina, e Nicusor Dan, attuale sindaco di Bucarest, convinto europeista su posizioni centriste e moderate. Nel primo turno del 4 maggio scorso Simion si è affermato largamente con il 40,9%, rispetto al 20,9% andato a Dan.

Gli ultimi sondaggi pronosticavano un risultato incerto, con i due sfidanti sostanzialmente appaiati, ed è probabile che si assista a un avvincente testa a testa finale. Determinante potrebbe rivelarsi il voto della numerosa diaspora romena, che ha potuto votare già da venerdì e la cui partecipazione viene data in forte incremento rispetto al primo turno. Non è un caso che Simion abbia effettuato nei giorni scorsi una serrata missione in varie capitali europee, Roma compresa.