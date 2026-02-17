  1. Clienti privati
Bangladesh Giurano il futuro premier Rahman e i parlamentari

SDA

17.2.2026 - 09:53

Il futuro primo ministro del Bangladesh Tarique Rahman (foto d'archivio)
Il futuro primo ministro del Bangladesh Tarique Rahman (foto d'archivio)
Keystone

Il futuro primo ministro del Bangladesh Tarique Rahman, e i parlamentari hanno prestato giuramento in Parlamento, diventando i primi rappresentanti eletti dopo la sanguinosa rivolta del 2024.

Keystone-SDA

17.02.2026, 09:53

17.02.2026, 09:58

I legislatori hanno promesso fedeltà al Bangladesh. Hanno prestato giuramento di fronte al commissario elettorale capo, Nasir Uddin. Rahman è pronto a subentrare al governo ad interim che ha guidato il Paese di 170 milioni di persone per 18 mesi, da quando il governo autocratico di Sheikh Hasina è stato rovesciato.

