  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aveva 80 anni Bangladesh: morta Khaleda Zia, ex premier favorita alle elezioni

SDA

30.12.2025 - 09:34

Khaleda Zia era la favorita per le prossime elezioni.
Khaleda Zia era la favorita per le prossime elezioni.
Keystone

È morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh ampiamente attesa come vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio. Lo ha annunciato il Partito nazionalista del Bangladesh (Bjd), da lei guidato dal 1984.

Keystone-SDA

30.12.2025, 09:34

30.12.2025, 09:59

«La presidente del Bjd ed ex premier, la leader nazionale Khaleda Zia, è mancata stamattina subito dopo la preghiera del Fajr», ha dichiarato il partito in un comunicato. Suo figlio Tarique Rahman, presidente ad interim del Bjd, è tornato in Bangladesh il 25 dicembre dopo 17 anni di esilio autoimposto nel Regno Unito ed è ampiamente considerato un probabile candidato alla carica di primo ministro del Paese asiatico.

I più letti

Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin
Ecco 10 star del cinema morte in circostanze inspiegabili
Uno svizzero su tre tirerà la cinghia nel 2026
L'astrologa: «L'Acquario si chiede per cosa vuole usare la sua libertà»
Cremlino respinge accuse di fake sull'attacco alla villa di Putin

Altre notizie

Medio Oriente. Yemen rompe accordo con Emirati: «Via tutte le truppe dal Paese»

Medio OrienteYemen rompe accordo con Emirati: «Via tutte le truppe dal Paese»

Medio Oriente. Trump vede Netanyahu e avverte Hamas: «Disarmi a breve o pagherà»

Medio OrienteTrump vede Netanyahu e avverte Hamas: «Disarmi a breve o pagherà»

Asia. Cina spara razzi durante esercitazione intorno a Taiwan

AsiaCina spara razzi durante esercitazione intorno a Taiwan