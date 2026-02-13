  1. Clienti privati
Elezioni In Bangladesh il partito nazionalista rivendica la vittoria elettorale

SDA

13.2.2026 - 07:26

Il partito di Tarique Rahman ha vinto le storiche elezioni.
Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha rivendicato la vittoria nelle prime elezioni parlamentari tenutesi dopo la rivolta che portò alla caduta del regime di ferro della premier Sheikh Hasina nel 2024.

«La vittoria era attesa», ha dichiarato Salahuddin Ahmed del Bnp. «Non sorprende che il popolo del Bangladesh abbia riposto la sua fiducia in un partito filo-bangladese capace di realizzare i sogni espressi dai nostri giovani durante le rivolte», ha aggiunto il rappresentante del partito.

La coalizione guidata dal partito islamista Jamaat-e-Islami ha messo in dubbio «l'integrità» dei risultati delle elezioni parlamentari che il Bnp ha affermato di aver vinto con un'ampia maggioranza.

«Non siamo soddisfatti dell'iter che ha portato ai risultati», ha dichiarato Jamaat in una nota denunciando «ripetute incongruenze o manipolazioni nell'annuncio dei dati provvisori» che «sollevano seri dubbi sull'integrità» del processo elettorale.

Congratulazioni

Il premier indiano Narendra Modi si è congratulato con il Bnp per la sua «vittoria decisiva» alle elezioni parlamentari.

«Questa vittoria è una testimonianza della fiducia che il popolo bengalese ripone nella vostra capacità di leadership», ha detto Modi in una dichiarazione pubblicata sui social media rivolgendosi a Rahman. «L'India continuerà a sostenere un Bangladesh democratico, progressista e inclusivo», ha aggiunto il premier.

Anche gli Stati Uniti si sono congratulati con il Partito nazionalista del Bangladesh per la sua «vittoria storica», ha dichiarato l'ambasciata Usa a Dacca.

«Congratulazioni al popolo del Bangladesh per il successo delle elezioni e al Partito nazionalista del Bangladesh e a Tarique Rahman per la vostra storica vittoria», si legge nella dichiarazione. «Gli Stati Uniti non vedono l'ora di collaborare con voi per realizzare obiettivi comuni di prosperità e sicurezza», viene aggiunto.

