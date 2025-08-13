Tragedia su un barcone di migranti a Lampedusa. (Immagine d'archivio). Keystone

Un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 20 morti. Le operazioni di soccorso dopo il naufragio sono molto complesse.

Keystone-SDA SDA

Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d'ore.