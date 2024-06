Il candidato di estrema destra Jordan Bardella. Keystone

Il candidato premier dell'estrema destra del Rassemblement National Jordan Bardella, in caso di vittoria alle legislative non ha intenzione «di rimettere in discussione gli impegni presi dalla Francia sulla scena internazionale».

SDA

«Non ho intenzione di rimettere in discussione gli impegni della Francia sulla scena internazionale», ha detto Bardella durante una visita al salone dell'industria della Difesa Eurosatory, poiché si tratta di «una linea rossa».

«C'è una questione di credibilità rispetto ai partner europei – ha aggiunto – e dei nostri alleati della Nato. Intendo proseguire lo sforzo di riarmo del nostro paese».

Contemporaneamente, Bardella ha postato su X una foto scattata durante la visita ed ha aggiunto: «L'Ucraina deve potersi difendere. Il ruolo della Francia è consentire all'Ucraina di assicurare la sua difesa e consolidare l'architettura di sicurezza ad est dell'Europa».

SDA