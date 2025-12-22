  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spagna Batosta per i socialisti in Estremadura, Pedro Sanchez trema

SDA

22.12.2025 - 21:48

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez 
Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez 
KEYSTONE

La debacle socialista alle elezioni in Estremadura consolida l'avanzata della destra in Spagna e suona come un campanello d'allarme per Pedro Sanchez.

Keystone-SDA

22.12.2025, 21:48

Il voto si è trasformato di fatto in un referendum punitivo per il Psoe, penalizzato dagli scandali che da mesi lo assediano.

Un esito preoccupante in vista della 'maratona' elettorale voluta dal leader del Partido Popular, Alberto Nunez Feijoo, in altre tre regioni nei prossimi sei mesi, per consolidare l'auspicato «cambio di ciclo politico». E forzare il capo dell'esecutivo progressista minoritario ad anticipare la fine della legislatura, prevista nel 2027.

Popolari e Vox fanno la maggioranza in Estremadura

Popolari e Vox hanno ottenuto in Estremadura oltre il 60% dei voti. Tuttavia, la governatrice uscente, la popolare Maria Guardiola, che ha ottenuto 29 deputati, uno in più che nel 2023, resta lontana dalla maggioranza di 33 seggi nell'Assemblea regionale. E diventa ancora più dipendente da Vox, il vero trionfatore delle elezioni, passato da 5 a 11 seggi.

Sanchez corre ai ripari

Dopo il peggiore risultato nella storica roccaforte socialista a sudovest della Spagna, con il Psoe crollato da 28 a 18 seggi, Sanchez corre quindi ai ripari su più fronti: innanzitutto con un mini-rimpasto dell'esecutivo e con la proroga dello 'scudo sociale' a tutto il 2026, richiesta dagli alleati di sinistra.

Il premier ha nominato la ministra per la Inclusione e la Previdenza Sociale, Elma Saiz, portavoce del governo, mentre la delegata del governo in Castiglia-La Mancia, Milagro Tulon, è stata nominata ministra dell'Istruzione e dello Sport. Entrambe in sostituzione della ministra uscente, Pilar Alegria, candidata alle prossime elezioni regionali in Aragona l'8 febbraio.

Sul fronte degli alleati, il Consiglio dei ministri approverà domani un decreto per prorogare misure sociali, compreso il divieto di sfratti e il bonus energia per le famiglie vulnerabili, richiesto dal socio Sumar e dalla sinistra indipendentista basca, EH Bildu. Mentre, sul fronte interno, il leader socialista, deciso a resistere, ha rafforzato la segreteria organizzativa del Psoe con tre nuovi componenti dell'asse 'sanchista'.

Per Sumar lui «nega la realtà»

«Il governo di coalizione progressista affronta questa fase con entusiasmo, rinnovata energia, determinato a difendere ogni iniziativa con la volontà di dialogo e con umiltà», ha dichiarato Pedro Sánchez dal Palazzo della Moncloa.

Ma le critiche sono durissime: con l'alleato Sumar che lo accusa di 'negare la realtà», Podemos di «portare il Paese fra le braccia dell'estrema destra». Mentre le critiche interne, hanno forzato le dimissioni di Miguel Angel Gallardo da segretario socialista in Estremadura.

I più letti

Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
Tornano online le foto di Trump cancellate, ecco cosa c'è da sapere sui file di Epstein
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
10 anni fa il quadruplo omicidio che sconvolse la Svizzera, l'autore tornerà presto libero?
Una pausa lontano da tutto e tutti per Belén Rodriguez? È il desiderio della famiglia

Altre notizie

Quasi un anno fa. L'esplosione di un razzo SpaceX mise in pericolo tre aerei: la tragedia sarebbe stata colossale

Quasi un anno faL'esplosione di un razzo SpaceX mise in pericolo tre aerei: la tragedia sarebbe stata colossale

Incidente?. Auto sulla folla in Olanda, alla guida una donna di 56 anni, arrestata

Incidente?Auto sulla folla in Olanda, alla guida una donna di 56 anni, arrestata

Argentina. Migliorano le condizioni dell'ex presidente Cristina Kirchner

ArgentinaMigliorano le condizioni dell'ex presidente Cristina Kirchner

Paesi Bassi. Un'auto si schianta sulla folla di una parata natalizia nei pressi di Amsterdam, 10 i feriti

Paesi BassiUn'auto si schianta sulla folla di una parata natalizia nei pressi di Amsterdam, 10 i feriti