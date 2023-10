Vittoria in Baviera per la Csu di Markus Söder. Keystone

I risultati finali non ufficiali delle elezioni regionali svoltesi ieri in Baviera hanno confermato le indicazioni di massima di exit poll e proiezioni attribuendo la vittoria alla Csu. In Assia si è invece imposto il partito gemello di centro-destra Cdu.

È quanto riporta una tabella pubblicata dal sito del primo canale pubblico tedesco Ard. In Baviera, la Cdu ha ottenuto il 37,0% (-0,2 punti e 85 seggi) delle preferenze, davanti ai «Liberi elettori» col 15,8%, (+4,2 e 37 deputati) e al partito di estrema destra Afd col 14,6% (+4,4 e 32 rappresentanti).

Quarti sono i Verdi col 14,4% (-3,2 punti e 32 seggi) e ultima ad entrare in parlamento la Spd con l'8,4% (-1,3 e 17). Fdp esce dal Landtag avendo raccolto solo il 3,0% (-2,1 punti).

In Assia, la Cdu ha raccolto il 34,6,% (+7,6 punti e 52 seggi), seguita dall'Afd col 18,4% (+5,3 e 28 rappresentanti) e dalla Spd con il 15,1% (-4,7 e 23 deputati). Quarti sono i Verdi col 14,8% (-5,0 punti e 22 seggi) e ultima ad entrare in parlamento è la Fdp col 5,0% (-2,5 punti e 8 deputati).

Da ricordare che Csu e Cdu sono di fatto partiti gemelli della sfera conservatrice. Le due formazioni collaborano a livello nazionale, mentre non competono nei Länder: la prima è infatti attiva solo in Baviera, la seconda negli altri 15.

Per l'ufficializzazione, soprattutto dei seggi, si dovrà attendere fine mese.

SDA