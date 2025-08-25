  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sovraindebitamento Bayrou: «La Francia attraversa momento preoccupante e decisivo»

SDA

25.8.2025 - 17:23

Il premier francese François Bayrou durante la conferenza stampa odierna
Il premier francese François Bayrou durante la conferenza stampa odierna
Keystone

La Francia attraversa «un momento preoccupante e quindi decisivo», «un momento di esitazione e di disordine» che «impone un chiarimento».

Keystone-SDA

25.08.2025, 17:23

25.08.2025, 17:28

Lo ha detto oggi il premier, François Bayrou, aprendo la sua conferenza stampa di rientro dopo la pausa estiva, chiedendo fiducia per il suo piano di tagli finanziari al bilancio.

«L'Europa – ha detto il premier – non va bene neppure lei. Dovrebbe parlare con una sola voce. E invece è troppo spesso divisa, ognuno cerca prima di tutti i propri vantaggi».

Il «pericolo immediato» del sovraindebitamento minaccia la Francia, che deve «farvi fronte oggi stesso, senza ritardo di alcun tipo», ha detto Bayrou,

«La dipendenza dal debito è diventata in Francia cronica e questo denaro, preso in prestito a centinaia di miliardi, non è stato utilizzato come si sarebbe dovuto, per investire», ma «per le spese correnti».

Il primo ministro francese ha confermato in conferenza stampa che porrà la questione di fiducia del suo governo con una dichiarazione di politica generale: «Ho chiesto al presidente della Repubblica di convocare il parlamento in seduta straordinaria – ha detto Bayrou – porrò la questione di fiducia del governo su una dichiarazione di politica generale» basata sul suo piano di tagli alla spesa pubblica. La data è stata fissata per l'8 settembre.

I più letti

Incidente osé per Justin Bieber che esce dal lago con addosso solo dei boxer bianchi
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Ragazza abusata da un uomo su un volo Swiss, i genitori erano seduti davanti a lei

Altre notizie

Manutenzione. Il traforo del Monte Bianco chiuderà dal primo settembre al 12 dicembre

ManutenzioneIl traforo del Monte Bianco chiuderà dal primo settembre al 12 dicembre

Corea del Sud. Seul: «Verificheremo la situazione dopo dichiarazioni di Trump»

Corea del SudSeul: «Verificheremo la situazione dopo dichiarazioni di Trump»

L'Ucraina s'indegna. Woody Allen interviene online alla Settimana del Cinema di Mosca

L'Ucraina s'indegnaWoody Allen interviene online alla Settimana del Cinema di Mosca

Medio Oriente. Foreign Press Association: «Israele dia spiegazioni sul raid»

Medio OrienteForeign Press Association: «Israele dia spiegazioni sul raid»