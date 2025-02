Il primo ministro francese François Bayrou Keystone

Il primo ministro francese, François Bayrou, ricorrerà oggi all'articolo 49.3 della Costituzione per far passare – scommettendo sulla fiducia al Governo – la manovra finanziaria 2025, rimasta in sospeso dopo la caduta del suo predecessore due mesi fa, Michel Barnier.

La France Insoumise, principale partito del Fronte Popolare della sinistra, presenterà una mozione di sfiducia, Bayrou resisterà se il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e i socialisti non la voteranno.

Tutti i deputati delle opposizioni hanno votato in Commissione contro il testo di legge preparato dal governo, non lasciando a Bayrou – privo di maggioranza in Assemblée Nationale – altra scelta che porre la fiducia. Un'opzione alla quale il premier potrebbe ricorrere fin da questa sera per far approvare la prima parte della finanziaria, il bilancio della Sécurité Sociale, sul quale cadde il governo Barnier.

La posizione del RN e del PS non è ancora stata ufficialmente resa nota, ma il partito di Le Pen non sembra intenzionato a sfiduciare subito il governo. Più incerta la posizione dei socialisti, divisi al loro interno dopo che – nonostante le concessioni sul testo – il premier Bayrou ha provocato irritazione parlando pubblicamente di dipartimenti francesi che avvertono «un'invasione di migranti».