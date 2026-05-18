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Causa in corso Processo per diffamazione: la BBC chiede l'accesso ai redditi e ai beni di Donald Trump

SDA

18.5.2026 - 13:45

Per i legali del tycoon è solo un tentativo di cercare informazioni sul loro cliente.
Per i legali del tycoon è solo un tentativo di cercare informazioni sul loro cliente.
Keystone

La Bbc ha chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump nell'ambito della causa per diffamazione miliardaria intentata dal presidente Usa contro la tv pubblica britannica per il montaggio manipolato del discorso tenuto nel 2021 a Capitol Hill.

Keystone-SDA

18.05.2026, 13:45

18.05.2026, 13:55

Lo rivela il tabloid Sun, secondo cui i legali della tv di Stato vogliono davvero vedere se Trump ha subito «un danno diretto ai suoi interessi», come è stato affermato nell'azione legale depositata in Florida, in vista dell'inizio del processo fissato per febbraio 2027. «Il querelante ha fatto della propria situazione finanziaria un elemento del processo nel momento in cui ha depositato la causa», hanno dichiarato gli avvocati della Bbc.

La richiesta si estende anche al vasto impero immobiliare e mediatico del presidente, comprese le società con attività a Bali, Ungheria, Vietnam, Irlanda e Regno Unito, oltre che negli Stati Uniti. Se l'emittente dovesse ottenere l'accesso, questo potrebbe offrire una visione senza precedenti sulla ricchezza dell'ex tycoon. Un giudice americano dovrà ora decidere quali documenti la Bbc potrà esaminare mentre i legali di Trump hanno già criticato l'iniziativa della difesa, bollandola come una caccia alle informazioni sul presidente.

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