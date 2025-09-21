Gran BretagnaBBC: «Starmer pronto ad annunciare il riconoscimento della Palestina»
21.9.2025 - 11:08
Keir Starmer dovrebbe annunciare il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte del Regno Unito in una dichiarazione oggi pomeriggio. Lo rivela la Bbc.
La decisione arriva dopo che il primo ministro britannico, a luglio, aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe fatto questo passo a settembre, a meno che Israele non avesse soddisfatto alcune condizioni, tra cui l'accettazione di un cessate il fuoco a Gaza e l'impegno a un accordo di pace sostenibile a lungo termine che prevedesse una soluzione a due Stati.
Fonti governative – riferisce l'emittente pubblica britannica – hanno affermato che la situazione sul campo è peggiorata significativamente nelle ultime settimane. Ed hanno citato immagini che mostrano fame e violenza a Gaza, che il primo ministro aveva già definito «intollerabili».
La Bbc ricorda anche l'ultima operazione di terra israeliana a Gaza City, descritta da un funzionario delle Nazioni Unite come «un cataclisma», che ha costretto centinaia di migliaia di persone alla fuga.
A fine luglio l'esecutivo si era detto pronto ad anticipare a settembre il suo impegno a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina se Israele non avesse accettato un cessate il fuoco.
Tra i fattori chiave in questa decisione anche la continua espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, illegali secondo il diritto internazionale. Per ultimo, il controverso progetto di insediamento E1 che, secondo i critici, metterebbe fine alle speranze di uno Stato palestinese in continuità tra i territori.