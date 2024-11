Almeno 10 morti per un attacco israeliano nell'est del Libano (archivio) Keystone

Almeno 10 persone sono morte e 26 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani nell'est del Libano, la maggior parte in un solo villaggio nella regione di Baalbek-Hermel. Lo rende noto il ministero della Salute libanese.

SDA

Le forze israeliane non avevano emesso oggi nessuna richiesta di evacuazione per l'est del Libano.

SDA