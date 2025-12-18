  1. Clienti privati
Medio Oriente Beirut: «Attacchi di Israele nel sud e nell'est del Libano»

SDA

18.12.2025 - 10:26

Bombe nel sud del Libano.
Bombe nel sud del Libano.
Keystone

Israele ha lanciato oggi diversi attacchi nel Libano meridionale e orientale, secondo quanto riportato dai media statali libanesi, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira infrastrutture di Hezbollah, tra cui un complesso militare.

Keystone-SDA

18.12.2025, 10:26

18.12.2025, 10:38

Nonostante un cessate il fuoco del novembre 2024 che avrebbe dovuto porre fine a oltre un anno di ostilità tra Israele e il gruppo militante Hezbollah, Israele ha continuato a lanciare attacchi in Libano e ha anche mantenuto truppe in cinque aree meridionali che ritiene strategiche.

L'agenzia di stampa nazionale libanese ha riportato diversi attacchi in aree montuose nel sud e nell'est. L'esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira «siti di infrastrutture terroristiche in diverse aree del Libano», tra cui «un complesso militare utilizzato da Hezbollah per condurre corsi di addestramento» per i membri del gruppo sostenuto dall'Iran.

In un'altra dichiarazione, l'esercito dello Stato ebraico ha anche affermato: «Poco fa, le Idf hanno colpito un terrorista di Hezbollah nella zona di Taybeh, nel Libano meridionale». Gli attacchi si verificano alla vigilia della prevista riunione del comitato di monitoraggio del cessate il fuoco, che comprende Stati Uniti e Francia.

Martedì, due persone sono state uccise in attacchi israeliani, uno dei quali a 30 chilometri a sud di Beirut. Circa 340 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani in Libano dall'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco, secondo un conteggio dei rapporti del Ministero della Salute di Beirut.

