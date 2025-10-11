Israele è tornato a colpire. Keystone

Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato gli attacchi notturni di Israele, nei quali sono state colpite «strutture civili, con il bilancio di un morto».

Keystone-SDA SDA

«Ancora una volta, il Libano meridionale è stato bersaglio di un'aggressione israeliana odiosa contro installazioni civili, senza giustificazione né pretesto», ha dichiarato Aoun.

«La gravità è che avviene dopo l'accordo di cessate il fuoco a Gaza». Secondo l'agenzia di stampa nazionale, gli aerei da guerra israeliani «hanno compiuto 10 raid contro depositi di bulldozer ed escavatori».

«L'Idf ha colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona del Libano meridionale, dove erano presenti macchinari utilizzati per ricostruire le infrastrutture terroristiche nell'area in cui si trovavano», rendono noto su Telegram le forze armate israeliane.

«L'organizzazione terroristica Hezbollah continua i suoi sforzi per ricostruire le infrastrutture terroristiche in tutto il Libano, sfruttando cinicamente la popolazione libanese come scudi umani», aggiunge l'Idf. «La presenza dei macchinari e l'attività di Hezbollah nella zona costituiscono una violazione degli accordi tra Israele e Libano. L'Idf continuerà ad operare per rimuovere qualsiasi minaccia allo stato di Israele».