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Medio Oriente «Beirut travolta dai raid, vittime e caos per le strade»

SDA

8.4.2026 - 14:50

Diverse testimonianze parlano di "scene apocalittiche", con edifici danneggiati o distrutti e colonne di fumo visibili in più punti della città.
Diverse testimonianze parlano di "scene apocalittiche", con edifici danneggiati o distrutti e colonne di fumo visibili in più punti della città.
Keystone

Una massiccia ondata di raid israeliani ha colpito Beirut nell'arco di pochi minuti, investendo simultaneamente diversi quartieri della capitale libanese, dal centro al lungomare fino alla periferia sud. Lo riferiscono fonti locali e testimoni oculari.

Keystone-SDA

08.04.2026, 14:50

08.04.2026, 14:52

Ticker Medio Oriente. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, Beirut travolta dai raid - Primi attraversamenti dello Stretto di Hormuz

Ticker Medio OrienteNuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, Beirut travolta dai raid - Primi attraversamenti dello Stretto di Hormuz

Le esplosioni hanno interessato aree densamente popolate, provocando panico tra i residenti.

Diverse testimonianze parlano di «scene apocalittiche», con edifici danneggiati o distrutti e colonne di fumo visibili in più punti della città. Fonti mediche riferiscono della presenza di numerosi cadaveri nelle strade e di un alto numero di feriti, con gli ospedali sotto pressione.

Le stesse fonti hanno lanciato un appello urgente alla popolazione per la donazione di sangue. Le operazioni di soccorso sono in corso in diverse zone colpite, con ambulanze e squadre di emergenza impegnate a raggiungere i siti bombardati in un contesto reso difficile dalla simultaneità degli attacchi e dai danni alle infrastrutture.

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