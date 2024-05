Marcel De Graaf (a destra nella foto) ha detto che l'azione delle autorità «sembra essere rivolta principalmente all'AfD per paura di un buon risultato elettorale». (Foto d'archivio) Keystone

«Non sono coinvolto in alcuna cosiddetta operazione di disinformazione russa. Ho le mie convinzioni politiche e le proclamo».

SDA

Lo dice via X l'eurodeputato olandese Marcel de Graaff, dopo le perquisizioni di questa mattina a Bruxelles e Strasburgo negli uffici del suo assistente, Guillaume Pradoura.

«Ho parlato con il mio assistente e sembrava non esserne consapevole. Le autorità non hanno contattato né me, né lui. Per me tutto questo è una completa sorpresa – spiega De Graaff -. Per quanto ne so, questa azione delle autorità sembra essere rivolta principalmente all'AfD per paura di un buon risultato elettorale».

L'eurodeputato olandese, appartenente ai non iscritti al Parlamento europeo ed esponente del Forum per la Democrazia guidato dal populista Thierry Baudet, nel suo messaggio ricorda inoltre che «il ministro De Jonge ha confermato alla Camera dei Rappresentanti che nessun deputato olandese è coinvolto nel cosiddetto Russiagate».

SDA