Navigazione e ambienteIl porto di Anversa paralizzato da uno sversamento di petrolio
SDA
10.4.2026 - 12:08
Uno sversamento di petrolio paralizza da ieri sera il traffico marittimo nel porto di Anversa in Belgio, con decine di navi in attesa e rischi di inquinamento per le aree naturali più vicine.
Keystone-SDA
10.04.2026, 12:08
10.04.2026, 12:34
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Lo riferiscono la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF, l'emittente di teleradiodiffusione pubblica vallona) e l'agenzia di stampa Belga.
L'incidente è avvenuto ieri sera durante il rifornimento del portacontainer Msc Denmark VI. Secondo il gestore dello scalo, «le conseguenze sono grandi e non si sa quanto durerà» lo stop. Questa mattina sono circa una cinquantina le navi che attendono di entrare o uscire dal porto.
La fuoriuscita di petrolio è stata nel frattempo arrestata, ma una quantità significativa del combustibile ha raggiunto il fiume Escaut, determinando il blocco totale della navigazione. Ferme anche le chiuse di Zandvliet e Berendrecht per la presenza di chiazze di greggio, a circa tre chilometri dal punto della perdita, segno di una rapida diffusione durante la notte.
Alcune imbarcazioni e un rimorchiatore sono stati contaminati, mentre le autorità portuali hanno mobilitato mezzi, incluso un aereo, per valutare l'estensione dei danni e coordinare le operazioni di contenimento e pulizia.
Il porto segnala inoltre il rischio di inquinamento per riserve naturali lungo l'Escaut, tra cui Doelpolder e Saeftinghe, assicurando che «proteggere l'ambiente è una priorità assoluta».