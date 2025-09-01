  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Ben Gvir: «Gli attivisti Sumud saranno trattati come terroristi»

SDA

1.9.2025 - 08:20

Un'imbarcazione che partecipa alla Sumud Flotilla in partenza da Barcellona.
Un'imbarcazione che partecipa alla Sumud Flotilla in partenza da Barcellona.
Keystone

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha presentato al governo un piano volto a fermare la Global Sumud Flotilla in base al quale tutti gli attivisti arrestati saranno trattati come terroristi.

Keystone-SDA

01.09.2025, 08:20

01.09.2025, 08:52

Il piano prevede che gli attivisti siano trattenuti in detenzione prolungata – a differenza della precedente prassi – nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, utilizzate per detenere i terroristi in condizioni rigorose tipicamente riservate ai prigionieri di sicurezza.

Agli attivisti saranno negati privilegi speciali come tv, radio e cibo specifico: «Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell'agiatezza», ha dichiarato Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Potere ebraico, citato dal Jerusalem Post.

Verso Gaza. Salpata da Barcellona la «Global Sumud Flotilla», la più grande missione solidale della storia

Verso GazaSalpata da Barcellona la «Global Sumud Flotilla», la più grande missione solidale della storia

«Creare un deterrente chiaro»

Ben-Gvir ha suggerito che tutte le navi che partecipano alla flottiglia saranno confiscate e riutilizzate per le forze dell'ordine israeliane. Il sequestro, secondo il ministro dell'estrema destra, sarebbe del tutto legale poiché il governo ritiene che la flottiglia non sia solo un atto politico, ma anche un tentativo illegale di aggirare il blocco.

Nelle sue dichiarazioni pubbliche successive all'incontro, Ben-Gvir ha sottolineato che Israele non tollererà «arresti soft» o rientri silenziosi dei partecipanti alla flottiglia.

«Dobbiamo creare un deterrente chiaro. Chiunque scelga di collaborare con Hamas e sostenere il terrorismo incontrerà una risposta ferma e inflessibile da parte di Israele», ha affermato.

Secondo Ben-Gvir, dopo aver trascorso settimane in detenzione in condizioni difficili gli attivisti ci penseranno due volte prima di tentare un'altra flottiglia. Il ministro ha inoltre sottolineato che queste misure fanno parte del più ampio sforzo di Israele per mantenere la sicurezza nazionale.

«La Marina e le forze dell'ordine israeliane sono pienamente pronte ad affrontare qualsiasi minaccia alla sicurezza che si presenti», ha concluso Ben-Gvir.

Medio Oriente. Israele vuole occupare tutta la Striscia di Gaza, ma non ha strategie d'uscita. La situazione spiegata in otto punti

Medio OrienteIsraele vuole occupare tutta la Striscia di Gaza, ma non ha strategie d'uscita. La situazione spiegata in otto punti

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
L'esperta: «Classi separate sì, quote rosa no. Gli uomini sono diventati il sesso debole». E si scatena la bufera. Ecco perché

Altre notizie

Ue-Russia. Interferenze russe sul Gps dell'aereo di von der Leyen, costretto ad atterrare con carte analogiche

Ue-RussiaInterferenze russe sul Gps dell'aereo di von der Leyen, costretto ad atterrare con carte analogiche

Terremoto. Sisma in Afghanistan, il bilancio s'aggrava: almeno 800 morti e 2700 feriti

TerremotoSisma in Afghanistan, il bilancio s'aggrava: almeno 800 morti e 2700 feriti

India-Russia. Modi a Putin: «Relazione privilegiata con Mosca. Stop alla guerra in Ucraina quanto prima»

India-RussiaModi a Putin: «Relazione privilegiata con Mosca. Stop alla guerra in Ucraina quanto prima»