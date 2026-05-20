Ben Gvir umilia gli attivisti bendati della Flotilla, è scontro con Israele

"Flotilla per Gaza": il controverso video del ministro della sicurezza nazionale israeliano Le immagini pubblicate sull'account X del ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, mostrano decine di attivisti della Flotilla arrestati e costretti a inginocchiarsi con le mani legate e la fronte a terra. 20.05.2026

Questa volta Israele ha «superato la linea rossa». O meglio, lo ha fatto il suo ministro più oltranzista, Itamar Ben Gvir. A far traboccare il vaso della pazienza internazionale è stato il video che il responsabile della sicurezza nazionale del governo Netanyahu ha diffuso in mattinata sui suoi social.

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«Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo», afferma Ben Gvir mentre, bandiera israeliana in pugno e ghigno di derisione, attraversa un hangar del porto di Ashdod dove sono stati radunati gli oltre 400 attivisti della Globlal Sumud Flotilla, tra cui anche alcuni svizzeri, fermati la sera prima in acque internazionali al largo di Cipro e della Striscia di Gaza, dove erano diretti nel tentativo di rompere – come le missioni precedenti – il blocco israeliano e portare aiuti umanitari.

Le immagini con decine di persone bendate e inginocchiate, le mani legate e la faccia a terra, hanno suscitato lo sdegno di mezza Europa.

Un «trattamento incivile» che «tocca un livello infimo di un ministro del governo di Israele», sono le parole, durissime, del presidente italiano Sergio Mattarella.

La premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani hanno deciso di prendere subito posizione e convocare l'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, per «pretendere le scuse» dello Stato ebraico e richiedere l'immediato rilascio degli italiani.

Immagini «inaccettabili»

Anche Francia, Canada, Olanda, Belgio e Spagna hanno intrapreso lo stesso passo, convocando gli ambasciatori d'Israele nei rispettivi Paesi e definendo, quasi all'unisono, «inaccettabili» le immagini e l'umiliazione riservata agli attivisti. Il Regno Unito si è detto «inorridito» e ha chiesto spiegazioni.

Anche l'Ue, per voce della Commissaria alla gestione delle emergenze Hadja Lahbib, si è schierata con gli arrestati: «Non sono criminali. Ma attivisti che cercano di portare del pane a chi ha fame. Nessuno dovrebbe essere punito per aver difeso l'umanità», ha scritto su X invocando il rispetto del diritto internazionale umanitario.

Perfino l'ambasciatore dell'alleato di ferro, l'americano Mike Huckabee, pur definendo la Flotilla «una stupida bravata» ha condannato gli «atti spregevoli» di Ben Gvir, accusandolo di aver «tradito la dignità della sua nazione».

In serata anche il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) svizzero ha preso posizione su X deplorando «il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti».

Questo è «in evidente contraddizione con le assicurazioni fornite dalle autorità israeliane riguardo al rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali».

Lo stesso Netanyahu prende le distante dal suo ministro

Le proteste sembrano isolare sempre più il premier israeliano Benjamin Netanyahu, finora sopravvissuto all'indignazione internazionale di fronte alle stragi di decine di migliaia di civili a Gaza dopo il massacro del 7 ottobre da parte di Hamas, e alle precedenti reazioni muscolari alle diverse missioni della Flotilla, con abbordaggi in mare, arresti ed espulsioni.

Tanto da fargli prendere le distanze da uno dei ministri che tiene in piedi il suo governo: «Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie di sostenitori di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo in cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele», ha dichiarato il premier in una nota, riferendo di aver «dato istruzioni di espellere i provocatori il prima possibile» in risposta allo stesso ministro che, nel video, gli aveva chiesto di consegnarglieli «a lungo» per «metterli nelle carceri dei terroristi».

Ma Ben Gvir non fa marcia indietro

Ancora più irritato era stato poco prima il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar: «Tu non sei il volto di Israele», gli ha rinfacciato in un post su X in cui ha definito la parata trionfante di Ben Gvir ad Ashdod, col sottofondo di inno nazionale, come una «vergognosa performance» con cui il ministro ha «consapevolmente arrecato danno al Paese».

«Hai vanificato gli enormi sforzi, professionali e di successo, compiuti da moltissime persone, dai soldati dell'Idf (le Forze di difesa israeliane, ndr) ai dipendenti del ministero degli Esteri e molti altri ancora», ha aggiunto Sa'ar che lavora incessantemente alla reputazione dello Stato ebraico agli occhi del mondo.

Ma il leader di Potere ebraico non sembra voler fare alcun passo indietro. «Israele ha smesso di essere un bambino che prende schiaffi – ha replicato, sempre via social, a Sa'ar –. Non porgeremo l'altra guancia».