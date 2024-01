Continuano le proteste degli agricoltori tedeschi Keystone

Continuano le proteste degli agricoltori tedeschi. Oggi, a Berlino, circa 250 trattori provenienti dal Brandeburgo si sono diretti a manifestare davanti alle sedi dei partiti della coalizione del governo Scholz. Lo riporta Welt.

Gli agricoltori protestano contro i tagli delle agevolazioni per il settore, in particolare in merito al gasolio agricolo.

Intanto, anche in Francia proseguono le proteste dei contadini. Un edificio vuoto della Mutualité Sociale Agricole (Msa) di Narbona, storica città del sud della Francia, è stato vittima di un incendio a margine delle odierne manifestazioni degli agricoltori.

«L'edificio della Msa era vuoto, è un edificio di 300 metri quadri con un piano, c'è stato un inizio di incendio», ha dichiarato all'agenzia France Presse un portavoce della prefettura di zona precisando che l'incendio è scoppiato ''a margine della manifestazione'' degli agricoltori francesi.

SDA