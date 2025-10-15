  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Berlino invierà degli Eurofighter in Polonia per difendere il fianco Est

SDA

15.10.2025 - 14:14

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius (foto d'archivio)
Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius (foto d'archivio)
Keystone

La Germania schiererà degli Eurofighter nella base militare polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale della Nato, e investirà dieci miliardi di euro (circa 9,30 miliardi di franchi) in droni.

15.10.2025, 14:14

15.10.2025, 14:40

Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a margine di una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles.

Riguardo al nuovo impegno in Polonia, il ministro socialdemocratico ha aggiunto: «Contribuiremo alla protezione del fianco orientale con voli di pattugliamento».

