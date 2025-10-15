Guerra in UcrainaBerlino invierà degli Eurofighter in Polonia per difendere il fianco Est
15.10.2025 - 14:14
La Germania schiererà degli Eurofighter nella base militare polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale della Nato, e investirà dieci miliardi di euro (circa 9,30 miliardi di franchi) in droni.
Keystone-SDA
Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a margine di una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles.
Riguardo al nuovo impegno in Polonia, il ministro socialdemocratico ha aggiunto: «Contribuiremo alla protezione del fianco orientale con voli di pattugliamento».