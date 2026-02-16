PoliticaBerlino: «La Francia spende troppo poco per la Difesa»
SDA
16.2.2026 - 09:49
Chiunque parli di sovranità europea «deve agire di conseguenza nel proprio Paese. Purtroppo, gli sforzi nella Repubblica francese sono stati finora insufficienti per raggiungere» l'obiettivo del 5% del Pil per la difesa.
Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul alla radio Deutschlandfunk.
Ha poi aggiunto che «anche la Francia è quindi chiamata a fare ciò che stiamo facendo qui: creare capacità di investimento attraverso difficili discussioni, attuare alcune misure di austerità nel settore sociale e risparmiare anche in altri settori.»
«E, soprattutto, garantire le capacità di difesa dell'Europa».
«Siamo in grado di difenderci solo insieme agli Stati Uniti, non da soli. Questa è la realtà. Questa è la cosa più fondamentale e importante che abbiamo», ha proseguito Wadephul.
«E consiglio vivamente di porre fine a questi dibattiti sulla messa in discussione dell'alleanza Nato e della sua coesione. Nessuno a Washington compie queste discussioni. Senza l'ombrello nucleare degli Stati Uniti, non siamo in grado di difenderci qui. Questa è la realtà», ha sottolineato ancora il ministro degli Esteri tedesco.