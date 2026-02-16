Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul Keystone

Chiunque parli di sovranità europea «deve agire di conseguenza nel proprio Paese. Purtroppo, gli sforzi nella Repubblica francese sono stati finora insufficienti per raggiungere» l'obiettivo del 5% del Pil per la difesa.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul alla radio Deutschlandfunk.

Ha poi aggiunto che «anche la Francia è quindi chiamata a fare ciò che stiamo facendo qui: creare capacità di investimento attraverso difficili discussioni, attuare alcune misure di austerità nel settore sociale e risparmiare anche in altri settori.»

«E, soprattutto, garantire le capacità di difesa dell'Europa».

Difesa possibile solo con gli Stati Uniti?

«Siamo in grado di difenderci solo insieme agli Stati Uniti, non da soli. Questa è la realtà. Questa è la cosa più fondamentale e importante che abbiamo», ha proseguito Wadephul.

«E consiglio vivamente di porre fine a questi dibattiti sulla messa in discussione dell'alleanza Nato e della sua coesione. Nessuno a Washington compie queste discussioni. Senza l'ombrello nucleare degli Stati Uniti, non siamo in grado di difenderci qui. Questa è la realtà», ha sottolineato ancora il ministro degli Esteri tedesco.