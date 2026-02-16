  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica Berlino: «La Francia spende troppo poco per la Difesa»

SDA

16.2.2026 - 09:49

Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul
Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul
Keystone

Chiunque parli di sovranità europea «deve agire di conseguenza nel proprio Paese. Purtroppo, gli sforzi nella Repubblica francese sono stati finora insufficienti per raggiungere» l'obiettivo del 5% del Pil per la difesa.

Keystone-SDA

16.02.2026, 09:49

16.02.2026, 10:03

Sicurezza. Ischinger chiude la Conferenza a Monaco: «Destini Europa-USA uniti»

SicurezzaIschinger chiude la Conferenza a Monaco: «Destini Europa-USA uniti»

Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul alla radio Deutschlandfunk.

Ha poi aggiunto che «anche la Francia è quindi chiamata a fare ciò che stiamo facendo qui: creare capacità di investimento attraverso difficili discussioni, attuare alcune misure di austerità nel settore sociale e risparmiare anche in altri settori.»

«E, soprattutto, garantire le capacità di difesa dell'Europa».

Stati Uniti non più potenza protettiva?. L'Europa avrà un suo ombrello nucleare grazie a Trump? La situazione spiegata in 8 punti

Stati Uniti non più potenza protettiva?L'Europa avrà un suo ombrello nucleare grazie a Trump? La situazione spiegata in 8 punti

Difesa possibile solo con gli Stati Uniti?

«Siamo in grado di difenderci solo insieme agli Stati Uniti, non da soli. Questa è la realtà. Questa è la cosa più fondamentale e importante che abbiamo», ha proseguito Wadephul.

«E consiglio vivamente di porre fine a questi dibattiti sulla messa in discussione dell'alleanza Nato e della sua coesione. Nessuno a Washington compie queste discussioni. Senza l'ombrello nucleare degli Stati Uniti, non siamo in grado di difenderci qui. Questa è la realtà», ha sottolineato ancora il ministro degli Esteri tedesco.

Regno Unito. Starmer cambia strategia e invia la portaerei Prince of Wales nel Nord Atlantico

Regno UnitoStarmer cambia strategia e invia la portaerei Prince of Wales nel Nord Atlantico

I più letti

Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»
Per ristrutturare il Constellation Moretti ha ricevuto soldi dal giro della prostituzione
Spunta una nuova truffa con Twint: ecco cos'è successo al carnevale vallesano
Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Prima manche slalom: McGrath in testa, Meillard secondo. Nef, Yule e Iten indietro. In tanti out

Altre notizie

Accordo sulla cooperazione. Rubio a Budapest: «Nuova era d'oro nelle relazioni tra Stati Uniti e Ungheria»

Accordo sulla cooperazioneRubio a Budapest: «Nuova era d'oro nelle relazioni tra Stati Uniti e Ungheria»

Francia. Macron omaggia la memoria di Navalny: «La sua morte è stata premeditata»

FranciaMacron omaggia la memoria di Navalny: «La sua morte è stata premeditata»

Iran. Larijani: «L'Aiea potrà ispezionare i nostri siti nucleari»

IranLarijani: «L'Aiea potrà ispezionare i nostri siti nucleari»