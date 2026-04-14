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Guerra in Ucraina Berlino, Merz incontra oggi il presidente Zelensky

SDA

14.4.2026 - 10:01

Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky nel corso del loro ultimo incontro a Monaco lo scorso 13 febbraio.
Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky nel corso del loro ultimo incontro a Monaco lo scorso 13 febbraio.
Keystone

Secondo quanto riferito dalla Cancelleria, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, principale finanziatore dell'Ucraina nella sua guerra contro la Russia, incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alcuni membri del suo governo.

Keystone-SDA

14.04.2026, 10:01

14.04.2026, 10:38

«Oggi si stanno svolgendo consultazioni governative presso la Cancelleria. A tal fine, il cancelliere Merz incontrerà, tra gli altri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky», ha dichiarato alla stampa un portavoce del governo tedesco.

Nell'incontro berlinese si affronteranno questioni come il sostegno della Germania a Kiev, sul piano dei rifornimenti di armi, e gli sviluppi delle trattative per la pace.

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