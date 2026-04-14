Guerra in UcrainaBerlino, Merz incontra oggi il presidente Zelensky
SDA
14.4.2026 - 10:01
Secondo quanto riferito dalla Cancelleria, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, principale finanziatore dell'Ucraina nella sua guerra contro la Russia, incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alcuni membri del suo governo.
Keystone-SDA
14.04.2026, 10:01
14.04.2026, 10:38
SDA
«Oggi si stanno svolgendo consultazioni governative presso la Cancelleria. A tal fine, il cancelliere Merz incontrerà, tra gli altri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky», ha dichiarato alla stampa un portavoce del governo tedesco.
Nell'incontro berlinese si affronteranno questioni come il sostegno della Germania a Kiev, sul piano dei rifornimenti di armi, e gli sviluppi delle trattative per la pace.