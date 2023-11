Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius Keystone

Il ministro della Difesa tedesco ha annunciato che Berlino raddoppierà gli aiuti militari del 2024 per l'Ucraina portandoli a 8 miliardi di euro confermando le indiscrezioni anticipate ieri dal quotidiano Bild.

«Questo è un segnale forte per l'Ucraina, che dimostra che non ci arrendiamo» nel momento in cui l'attenzione internazionale è focalizzata sulla guerra tra Israele e Hamas, ha detto Boris Pistorius al canale televisivo Ard.

SDA