Germania Berlino offre una ricompensa milionaria a chi aiutare a trovare i responsabili del blackout

SDA

27.1.2026 - 12:23

Ad inizio anno il quartiere era stato paralizzato dal interruzione elettrica ad inizio anno
Keystone

Una ricompensa fino a un milione di euro per informazioni utili a identificare i responsabili del blackout che ha paralizzato un quartiere di Berlino a inizio anno.

Senza luce né riscaldamento. Blackout a Berlino, il sindaco ne è certo: «È terrorismo di estrema sinistra»

La notizia era stata anticipata da diversi media e oggi è stata ufficialmente confermata dalla polizia e dalla Procura federale tedesca che ha assunto le indagini.

Nel comunicato si precisa anche che l'offerta di ricompensa è valida fino al 24 febbraio. Al momento le indagini sono contro ignoti in relazione all'incendio doloso che ha colpito la rete elettrica di Berlino, sabotaggio e interruzione dei servizi pubblici, ma anche per sospetta appartenenza a un'organizzazione terroristica.

La senatrice degli interni di Berlino Iris Spranger ha parlato di un «evento unico», sottolineando come mai le istituzioni abbiano lanciato un appello ai testimoni «di tale portata e in una situazione del genere». Al momento esiste una rivendicazione del cosiddetto gruppo Vulkan, di estrema sinistra.

A partire da sabato 3 gennaio 2026 45'000 famiglie e 2'200 aziende sono rimaste senza corrente, la città-Stato di Berlino ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto l'assistenza dell'esercito federale.

