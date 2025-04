Bernie Sanders rimane una figura carismatica dell'opposizione all'attuale governo. Keystone

Bernie Sanders ha fatto un'apparizione a sorpresa al festival musicale di Coachella, salendo sul palco mentre la folla accorreva con i cellulari in mano, per immortalare l'appello politico del senatore statunitense.

Keystone-SDA SDA

«Non ci metterò molto, ma questo paese si trova ad affrontare sfide molto difficili e il futuro dell'America dipende dalla vostra generazione. Potete ignorare ciò che sta accadendo, ma lo fate a vostro rischio e pericolo. Abbiamo bisogno che vi alziate per lottare per la giustizia», ha detto tra scroscianti applausi.

In precedenza, Sanders e la rappresentante democratica Alexandria Ocasio-Cortez avevano tenuto un comizio intitolato «Combattere l'oligarchia» che, secondo gli organizzatori, ha attirato 36'000 persone. Sanders ha pronunciato il suo discorso presentando sul palco la cantante pop Clairo, che ha ringraziato per aver usato la sua piattaforma a sostegno dei diritti delle donne e per aver parlato apertamente per porre fine alla guerra a Gaza.

Ha quindi esortato il pubblico di Coachella - il principale festival musicale californiano che si tiene nel deserto e che segna l'inizio non ufficiale della stagione dei festival musicali - a schierarsi contro i miliardari, le compagnie di assicurazione sanitaria e l'attuale Casa Bianca.

«Potete voltarvi dall'altra parte e ignorare ciò che sta accadendo, ma se lo fate, lo fate a vostro rischio e pericolo. Abbiamo bisogno che vi alziate, che lottiate per la giustizia. Per la giustizia economica, sociale e razziale», ha detto.