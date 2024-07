Un di questi tempi raro gesto di fiducia nei confronti del presidente arriva da parte di Sanders. Keystone

Bernie Sanders si è schierato dalla parte di Joe Biden dichiarando esplicitamente che sia lui il candidato democratico.

SDA

L'annuncio del senatore del Vermont, già due volte in corsa alle primarie del partito per la Casa Bianca, è giunto sul New York Times.

In un editoriale, Sanders ha scritto che farà «tutto il possibile affinché il presidente venga rieletto perché nonostante i miei disaccordi con lui su questioni specifiche è stato il presidente più efficace nella storia moderna del nostro Paese ed è il candidato più forte per sconfiggere Donald Trump, un demagogo e un bugiardo patologico».

SDA