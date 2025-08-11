  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Berset: «Costruire la pace con l'Ucraina»

SDA

11.8.2025 - 18:29

Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa, ha incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky lo scorso 25 giugno (nella foto d'archivio). Un nuovo incontro è previsto venerdì.
Keystone
Keystone

Il Consiglio d'Europa si impegna per una conclusione equa della guerra in Ucraina. In vista dei colloqui previsti tra Donald Trump e Vladimir Putin, il segretario generale Alain Berset chiede che l'Ucraina sia coinvolta nei negoziati.

Keystone-SDA

11.08.2025, 18:29

11.08.2025, 18:42

Una questione sarà decisiva venerdì in Alaska, secondo la dichiarazione pubblicata dall'ex consigliere federale svizzero. Si tratterà in particolare di sapere se la pace in Ucraina si baserà sulla giustizia o se saranno fatte concessioni all'aggressore.

Il confine tra pragmatismo e giustizia è sottile e gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine allo spargimento di sangue senza concessioni sono lodevoli, scrive Berset. Per il Consiglio d'Europa è chiaro: occorre una pace sostenibile e giusta, che deve essere costruita con l'Ucraina.

La guerra in Ucraina deve finire, e in modo giusto, si legge ancora nella dichiarazione. L'ordine internazionale, così come è stato costruito dopo la seconda guerra mondiale, deve essere preservato. Berset incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a Kiev nei prossimi giorni.

