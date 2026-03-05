Berset mette in guardia l'Europa: «La sicurezza militare non basta»

Alain Berset. ats

Di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche e al riarmo europeo, Alain Berset mette in guardia: senza istituzioni democratiche solide, il potere militare può diventare un pericolo per il continente.

Keystone-SDA

Per Alain Berset, ex consigliere federale e oggi segretario generale del Consiglio d'Europa, il momento è grave ma la direzione rimane chiara: senza una democrazia solida, il potere militare può trasformarsi in un rischio.

A margine della sua conferenza all’Università di Losanna (UNIL), il friborghese ha parlato con blue News delle grandi sfide che l’Europa sta affrontando.

In un mondo segnato da tensioni crescenti, il 53enne mantiene un tono calmo, ma determinato. Davanti a 1'200 persone riunite all’UNIL, ha lanciato un avvertimento chiaro: «Stiamo vivendo una svolta che segnerà una generazione».

«Le tensioni geopolitiche sono in costante aumento»

Per spiegare il ruolo del Consiglio d'Europa in questo contesto turbolento, il politico originario di Belfaux, nel Canton Friborgo, ricorda innanzitutto la missione storica dell'istituzione che oggi dirige.

Creata all'indomani della Seconda guerra mondiale, l'organizzazione aveva l'obiettivo di impedire il ritorno degli eccessi autoritari e di garantire il rispetto dei diritti umani sul continente.

Oggi, secondo Berset, questa missione è più attuale che mai. «Ci troviamo in una situazione in cui le tensioni geopolitiche sono in costante aumento. Il nostro lavoro è quindi ancora più importante per garantire il buon funzionamento della democrazia e per trovare soluzioni di fronte all’indebolimento del diritto internazionale, che sta producendo conseguenze negative sul rispetto dei diritti fondamentali», afferma l'ex ministro dell'interno.

«Le ultime settimane, hanno segnato una svolta importante»

Nel suo intervento, Berset ha tracciato anche una lettura più ampia dei cambiamenti geopolitici in corso. A suo dire la rottura dell’ordine mondiale non è avvenuta improvvisamente.

«Gli ultimi mesi, e soprattutto le ultime settimane, hanno segnato una svolta importante nella geopolitica internazionale così come la viviamo dal nostro continente», ha dichiarato.

Le radici di questa trasformazione risalirebbero alla crisi finanziaria del 2008, che ha avuto ripercussioni profonde a livello globale. Da allora si sono susseguiti una serie di shock che si sono rafforzati reciprocamente: la prima fase della guerra in Ucraina nel 2014, il ritorno di movimenti populisti che sembravano appartenere al passato e, successivamente, la pandemia di Covid.

Il diritto internazionale rischia di perdere peso

Queste crisi non si sono fermate con l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, ma hanno continuato ad accumularsi. «Abbiamo assistito a un'accelerazione continua con tensioni a Gaza e in Venezuela», osserva Berset. «Ma alla fine sono state le tensioni attorno alla Groenlandia a far cadere ogni illusione di distanza».

Per il segretario generale del Consiglio d'Europa, la minaccia di un’azione militare contro un territorio che fa parte dell'organizzazione «da parte di uno dei nostri alleati più stretti» rappresenta un vero punto di svolta.

Secondo l'esperto politico, il mondo sta entrando in una fase in cui il diritto internazionale rischia di perdere peso, lasciando spazio alla legge del più forte. Le azioni di leader come Vladimir Putin e Donald Trump, afferma, ne sono un esempio evidente.

«Il potere militare protegge una democrazia solo se la democrazia rimane abbastanza forte da controllarlo» Alain Berset Segretario generale del Consiglio d'Europa

Sicurezza militare e democratica

In questo contesto, molti Paesi europei stanno aumentando rapidamente le proprie capacità militari. Per Berset il riarmo è comprensibile, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina e le incertezze legate alla politica statunitense.

Ma mette anche in guardia: il rafforzamento militare non può avvenire a scapito della democrazia.

«Quello che stiamo difendendo sono le nostre democrazie, la nostra stabilità, le nostre libertà e i nostri valori», spiega. «Questo non è un argomento contro il riarmo. È necessario. È urgente. Ma il potere militare protegge una democrazia solo se la democrazia rimane abbastanza forte da controllarlo».

Per questo motivo ritiene superata la tradizionale divisione tra sicurezza militare e sicurezza democratica. «Sono due dimensioni completamente interconnesse», sottolinea.

Per illustrare il rischio, propone uno scenario ipotetico: «Immaginate un Paese fortemente militarizzato in cui un gruppo estremista sale al potere attraverso elezioni manipolate. Questo scenario potrebbe portare al peggio. È davvero questa la nostra idea di sicurezza?».

Un «nuovo patto democratico per l'Europa»

Per rafforzare la stabilità politica del continente, il friborghese propone un «Nuovo patto democratico per l'Europa», un progetto attualmente in fase di consultazione.

L'idea è quella di adattare le istituzioni democratiche alle nuove sfide del XXI secolo, come l'impatto dei social network, le migrazioni e la crescente polarizzazione del dibattito pubblico.

La sicurezza democratica, secondo Berset, si fonda su istituzioni solide e credibili: tribunali indipendenti, elezioni trasparenti, limiti chiari ai poteri di emergenza e media liberi in grado di controllare il potere politico. Fondamenti che, osserva, stanno diventando sempre più rari in diversi Paesi.

«L'immobilismo non è un'opzione», avverte. «L'Europa non deve scegliere tra cambiare o rimanere se stessa. Esiste un'alternativa al cinismo, alla frammentazione e all’ognuno per sé».

La sfida della democrazia europea

Un'altra questione delicata riguarda la crescita dei partiti nazionalisti in diversi Paesi europei. In questo contesto, Berset evita attacchi politici diretti, ma ribadisce un principio che considera fondamentale.

«Non è possibile investire nella sicurezza militare senza investire allo stesso tempo nelle istituzioni democratiche con la stessa forza e lo stesso impegno», afferma.

Appassionato di atletica, il segretario generale del Consiglio d'Europa paragona il lavoro che lo attende a una maratona politica. Il suo obiettivo è convincere i Paesi europei a non privilegiare la sicurezza militare a scapito di quella democratica.

Riuscirà l’uomo che si è trovato in prima linea durante la pandemia di Covid a vincere anche questa sfida? La risposta, come spesso accade in politica internazionale, arriverà nei prossimi mesi.