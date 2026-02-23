  1. Clienti privati
Guerra Berset: «La pace per Kiev non deve essere costruita sull'impunità di Mosca»

SDA

23.2.2026 - 14:43

Il segretario generale del Consiglio d'Europa, lo svizzero Alain Berset
Keystone

«La pace in Ucraina non deve essere costruita sull'impunità della Russia». Lo afferma il segretario generale del Consiglio d'Europa, lo svizzero Alain Berset, alla vigilia del giorno in cui ha avuto inizio l'invasione su larga scala condotta da Mosca.

Keystone-SDA

23.02.2026, 14:43

23.02.2026, 14:46

«Mentre la guerra entra nel suo quinto anno, il 2026 deve essere l'anno in cui la pace tornerà in Ucraina. Ma la pace non può essere una semplice pausa nella violenza. Deve essere giusta, duratura e garantita da impegni vincolanti e dalla piena responsabilità per l'aggressione», indica Berset.

«La responsabilità per i crimini commessi non è un principio astratto. È il fondamento della ripresa dell'Ucraina e di una pace duratura». E a questo proposito il segretario generale ricorda che il Consiglio d'Europa ha già un registro per i danni inflitti all'Ucraina e alla sua popolazione, che oggi apre la possibilità per i rifugiati ucraini che sono stati costretti a trasferirsi all'estero di richiedere un risarcimento per quanto subito. E che sta creando anche una commissione per i risarcimenti oltre che un tribunale speciale per il crimine d'aggressione.

Dal canto suo, il presidente francese Emmanuel Macron si appella all'Unione Europea affinché continui ad esercitare pressioni sulla Russia, con l'adozione del ventesimo pacchetto di sanzioni attualmente bloccato dal veto ungherese di Viktor Orban.

«Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia», ha dichiarato Macron, in occasione di un incontro a Parigi con il premier finlandese, Alexander Stubb.

Mentre la guerra russa in Ucraina entra da domani 24 febbraio nel suo quinto anno, «dobbiamo fare progressi sul ventesimo pacchetto di sanzioni dell'Ue e le discussioni si terranno nei prossimi giorni», ha aggiunto Macron.

