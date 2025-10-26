Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent (foto d'archivio) Keystone

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato un accordo con la Cina su terre rare e soia.

Keystone-SDA SDA

L'intesa preliminare prevede che la Cina ritardi le restrizioni all'esportazione di terre rare e riprenda gli acquisti di soia dagli Stati Uniti, ha spiegato Bessent a Abc mettendo in evidenza che Pechino ritarderà la stretta sulle terre rare «di un anno» e nel frattempo «la riesaminerà».

La Cina, ha aggiunto, ha anche concordato «sostanziali» acquisti agricoli.

In una intervista a Cbs, Bessent ha anche detto che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un'intesa che consente la vendita di TikTok. «Abbiamo raggiunto un accordo su TikTok», ha annunciato.