USABessent annuncia l'accordo con la Cina su soia e terre rare
SDA
26.10.2025 - 14:33
Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato un accordo con la Cina su terre rare e soia.
Keystone-SDA
26.10.2025, 14:33
26.10.2025, 14:35
SDA
L'intesa preliminare prevede che la Cina ritardi le restrizioni all'esportazione di terre rare e riprenda gli acquisti di soia dagli Stati Uniti, ha spiegato Bessent a Abc mettendo in evidenza che Pechino ritarderà la stretta sulle terre rare «di un anno» e nel frattempo «la riesaminerà».
La Cina, ha aggiunto, ha anche concordato «sostanziali» acquisti agricoli.
In una intervista a Cbs, Bessent ha anche detto che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un'intesa che consente la vendita di TikTok. «Abbiamo raggiunto un accordo su TikTok», ha annunciato.