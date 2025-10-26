  1. Clienti privati
USA Bessent annuncia l'accordo con la Cina su soia e terre rare

SDA

26.10.2025 - 14:33

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent (foto d'archivio)
Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent (foto d'archivio)
Keystone

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato un accordo con la Cina su terre rare e soia.

Keystone-SDA

26.10.2025, 14:33

26.10.2025, 14:35

L'intesa preliminare prevede che la Cina ritardi le restrizioni all'esportazione di terre rare e riprenda gli acquisti di soia dagli Stati Uniti, ha spiegato Bessent a Abc mettendo in evidenza che Pechino ritarderà la stretta sulle terre rare «di un anno» e nel frattempo «la riesaminerà».

La Cina, ha aggiunto, ha anche concordato «sostanziali» acquisti agricoli.

In una intervista a Cbs, Bessent ha anche detto che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un'intesa che consente la vendita di TikTok. «Abbiamo raggiunto un accordo su TikTok», ha annunciato.

